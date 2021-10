Wat weet jij van de geschiedenis van jouw stad? Laatste kans om je aan te melden voor Haagse Historie Quiz

Zin in een leuke avond over de geschiedenis van Den Haag? Kom dan kijken of – nog leuker – doe zelf mee aan de Haagse Historie Quiz. De vijfde editie vindt plaats op 12 oktober van 19.00 tot 21.00 uur. De quiz wordt rechtstreeks uitgezonden via het tv-kanaal van Den Haag FM. Meld je aan via haagsehistorie.nl. Aanmelden kan nog tot maandag om 12.00 uur.

De quiz bestaat voor het eerst uit twee delen: een publieksronde en een expertronde. Het eerste uur strijden tientallen online deelnemers met een petje-op-petje-af systeem mee om de titel ‘Publiekswinnaar’.

Het tweede uur is de gebruikelijke expertronde, waar teams van afgevaardigde experts strijden om de fel begeerde HHQ-wisselbokaal. Dit keer zijn dat de teams van geschiedkundige vereniging Die Haghe, Vrienden van Den Haag, stadsgidsen van het Gilde en een team van masterstudenten van het Huygensinstituut. Hierbij zijn de vragen complexer, we proberen alle experts bewust op het verkeerde been te zetten!

Zin om zelf mee te doen?

Iedereen met een beetje belangstelling voor de geschiedenis van onze mooie stad kan meedoen aan de publieksronde. Het niveau van de vragen is aangenaam, niet te pittig. Alle deelnemers spelen online, vanuit huis en zijn te zien op grote schermen in de studio (en dus ook op tv). Aarzel niet om je aan te melden als deelnemer! Het aantal onlinedeelnemers is beperkt tot 80. Deelname is gratis. Je ontvangt later een instructie hoe de deelname precies werkt.

Thuis kijken kan ook

Dit keer kan je ook thuis kijken naar de quiz. Simpel vanuit de luie stoel, vanachter de pc, laptop, iPad of mobiel. Dat kost je ook niets, je meldt zich simpelweg hier aan en ontvangt een enkele dagen van te voren een link waarop je kunt klikken. Met een beetje geluk kom je zelfs in beeld in de uitzending op de grote schermen.

Live kijken in de bieb

Wil je liever live komen kijken in Studio B van de centrale bibliotheek? Je bent van harte welkom, maar het kost je wel iets: € 2,50 voor abonnees van Haagse Historie Magazine én voor leden van Die Haghe, alle anderen betalen € 5. In ruil voor de entreeprijs ontvang je een bon voor uw eerste consumptie. Ook hier geldt: reserveer snel, het aantal zaalplaatsen is beperkt. Uiteraard respecteren wij alle coronaregels. Daarom vragen we je uw niet alleen uw aanmeldbevestiging mee te nemen, maar ook jouw ID en jouw papieren of digitale (de Nederlandse versie van de QR-code van de Corona Check-app) bewijs van vaccinatie, herstel of negatieve test niet ouder dan 24 uur.

De organisatie van de Haagse Historie Quiz ligt in handen van Haagse Historie Magazine. De (uiteraard onomkoopbare) jury bestaat uit Henk Grootveld, Kees Stal en Herman Rosenberg. De presentatie is in handen van lokale journalisten Ivar Lingen en Sanderine Thelosen.

Aan de quiz werken mee: gemeente Den Haag, Centrale Bibliotheek, Haags Historisch Museum, Stichting Haagse Historie & Erfgoed, Geschiedkundige Vereniging Die Haghe, Vereniging Vrienden van Den Haag, historische stadsgidsen Gilde, Huygensinstituut Universiteit Leiden/Den Haag. Mediapartners: Den Haag FM, Den Haag Centraal, AD/Haagse Courant, Haagse Historie Magazine en De Haagse Tijden.