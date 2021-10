Aanleg van geveltuintjes en opfleuren van boomspiegels levert Laak Bloeit ‘Groen Lintje’ op

Het Groen Lintje, een onderscheiding van GroenLinks in de gemeenteraad, gaat dit jaar naar Laak Bloeit. Volgens de partij maakt het bewonersinitiatief Laakkwartier groener en zorgt het voor meer saamhorigheid in de wijk. In de drie jaar dat men actief is zijn boomspiegels opgefleurd en geveltuintjes aangelegd.

‘Dit initiatief vergroent Laakkwartier op een laagdrempelige manier en daarnaast zorgt het ook voor meer saamhorigheid en binding in de wijk doordat er steeds meer bewoners betrokken worden. Daarom zetten we Laak Bloeit graag in het zonnetje’, zegt fractievoorzitter Mariëlle Vavier.

Kirsten, Margot, Coen en Judith hebben namens Laak Bloeit de prijs mogen ontvangen. ‘Het is een hele eer om een Groen Lintje uitgereikt te krijgen, het voelt als een bekroning op ons harde werk de afgelopen drie jaar. Laak Bloeit kan niet bestaan zonder actieve buurtbewoners en daarom nodigen we inwoners van Laakkwartier dan ook van harte uit om een keertje mee te helpen. We hebben grootste plannen voor de toekomst en kunnen altijd extra helpende handen gebruiken’, reageert Kim.

Eerdere winnaars

Het Groene Lintje wordt jaarlijks rond de Dag van de Duurzaamheid door GroenLinks uitgereikt aan een initiatief of persoon die zich inzet om Den Haag duurzamer te maken. Eerder mochten het autodeel initiatief DEEL, de lokale versmarkt Lekkernassûh en de Haagse Zwam (een bedrijf dat oesterwammen kweekt op koffiedik) de prijs in ontvangst nemen.