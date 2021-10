Den Haag maakt zich op voor actieweek Extinction Rebellion: ‘Gebouwen en wegen mogen niet geblokkeerd worden’

De gemeente Den Haag heeft aangekondigd op te treden tegen acties van Extinction Rebellion (ER) wanneer zij strafbare feiten zullen plegen. Zo moet er door ER rekening worden gehouden met het verkeer en de bescherming van de volksgezondheid.

De gemeente bepleit veilige demonstraties voor demonstranten en omstanders: ‘Hierbij is het van belang dat de weg vrij moet blijven om de bereikbaarheid voor de hulpdiensten te garanderen. Daarom moet de organisatie zorg dragen voor een ordelijk verloop van de demonstraties en mogen zij geen gebouwen, wegen en/of kruisingen blokkeren’.

Demonstreren mag, maar wel binnen de regels. Extinction Rebellion heeft drie demonstraties aangekondigd voor 13-15 oktober. Over andere acties weigeren ze informatie te geven. De standaardvoorschriften voor demonstraties gelden ook nu onverkort. Lees: https://t.co/pbmhVUZAJd pic.twitter.com/3gSnMlPnsK — Newsroom Den Haag (@Newsroom070) October 10, 2021

Platleggen van ‘het politieke centrum van Nederland’

De actievoerders kondigden eerder aan deze week (11 tot en met 18 oktober) het centrum van Den Haag te gaan blokkeren. De groepering wil met de actie opnieuw meer bewustwording voor het milieu bewerkstelligen. Men wil ‘het politieke centrum van Nederland’ platleggen.

Voor de maandag verzamelt men op verschillende locaties in de stad, waaronder op de kruising van de Prins Clauslaan en de Bezuidenhoutseweg. De gemeente zegt dat er drie demonstraties bij hen bekend zijn, op 13, 14 en 15 oktober. Verder zou ER geen informatie willen geven.

De crisis is NU en heeft jou nodig! Kom 11 okt naar Den Haag en leg met ons het politieke centrum van NL PLAT.

Blijf op de hoogte via Telegram: https://t.co/sEDzP44GSd

Meld je aan op de website: https://t.co/ge1pAJiV4j

En laat zien dat je erbij bent: https://t.co/VYXYHyGmrc pic.twitter.com/XHM4NEYRgr — Extinction Rebellion Nederland (@NLRebellion) September 21, 2021

‘Mogelijk maken, niet beperken’

‘Het demonstratiebeleid in Den Haag is gericht op mogelijk maken, niet op beperken’, stelt de gemeente. ‘Dit geldt voor aangekondigde demonstraties, maar, indien mogelijk, ook voor niet aangekondigde demonstraties. Ook voor deze actieweek worden demonstraties, die binnen de regels plaatsvinden, zo veel mogelijk gefaciliteerd. Wel kunnen en worden er eerder grenzen gesteld aan onaangekondigde demonstraties.’

Politie-inzet

Omdat niet geheel duidelijk is welke acties er deze week in de stad zullen zijn is de politie voorbereid op meerdere scenario’s. De inzet van agenten moet daarbij zo effectief mogelijk worden ingezet zonder dat ten koste gaat van agenten elders in de stad.

‘Mochten demonstranten privaat eigendom, zoals gebouwen van de overheid of multinationals, zonder toestemming van de eigenaar blokkeren, bekladden of beklimmen, dan wordt daartegen opgetreden. Tegen ontoelaatbare gedragingen in de openbare ruimte treedt de politie op onder gezag van de burgemeester of hoofdofficier van justitie.’

