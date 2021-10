Inclusieve regenboogvlag wappert voor stadhuis en bij Hofvijver op Coming Out Day

Rond de Hofvijver en bij de hoofdingang van het stadhuis wappert vandaag de inclusieve regenboogvlag, deze heeft naast de bekende regenboogstrepen ook een driehoek met de kleuren zwart en bruin en de kleuren van de transvlag. De vlaggen zijn gehesen omdat het vandaag Coming Out Day is, de dag waarop wordt stilgestaan dat iedereen mag zijn wie die is en wil zijn. ‘Hiermee laten we zien dat iedereen welkom is en zichzelf mag zijn’, zegt wethouder Arjen Kapteijns (GroenLinks).

‘Discriminatie en uitsluiting is voor veel queer jongeren helaas aan de orde van de dag. Samen met de wethouders van de andere regenbooggemeenten in de regio zet ik me in voor een veilige leef- en werkomgeving in de queer-gemeenschap. We willen laten zien dat in onze regio iedereen gelijk is ongeacht geslacht, afkomst, geloof, seksuele geaardheid, lichamelijke of geestelijke beperking. Niet alleen tijdens Coming Out Day, maar het hele jaar door moeten mensen zich geaccepteerd en sociaal veilig voelen.’

