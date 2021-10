Klimaatactivisten Extinction Rebellion met spandoeken op de weg: ‘De blokkade staat!’

Klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben de weg geblokkeerd in de buurt van het tijdelijke Kamergebouw aan de Bezuidenhoutseweg. ‘De blokkade staat!’, laat men via Telegram weten. De politie heeft geprobeerd het kruispunt weer vrij te maken, daarop zijn demonstranten op de weg gaan zitten.

Op verschillende foto’s en bij livestreams is te zien dat vele mensen op de wegen staan. De organisatie spreekt van zevenhonderd ‘dappere rebellen’. ‘We are unstoppable, another world is possible’, wordt er door de activisten gezongen.

De demonstranten blokkeren rond de lunch het kruispunt tussen de Tweede Kamer en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat door met spandoeken op de weg te staan. Vlak voor de lunch riep de organisatie op om tot de actie over te gaan. In het midden van de blokkade heeft men een truck met podium neergezet, daarop wordt muziek gespeeld door een band. Onder, achter en op de bus hebben mensen zich vastgeketend zodat deze moeilijker te verwijderen is.

Noodtoestand

‘We blokkeren het hart van Den Haag en verklaren de noodtoestand aan het klimaat’, zegt de actiegroep. ‘Vanaf maandag 12.00 uur gaan we in ieder geval de weg naar de Tweede Kamer blokkeren’, vertelde Tess Osterhold aan mediapartner Omroep West. De actievoerders willen dat Nederland in 2025 ‘op een eerlijke manier’ klimaatneutraal is.

Op de #Bezuidenhoutseweg in #DenHaag, nabij het (tijdelijke) gebouw van de Tweede Kamer, is een actie van Extinction Rebellion gaande. Zij hebben aangekondigd 'het politieke centrum van Nederland plat te leggen'. pic.twitter.com/3Q2uAkXqY7 — Regio15.nl (@regio15) October 11, 2021

De acties van Extinction Rebellion voor deze week zijn aangekondigd, men wil de stad platleggen. De gemeente liet eerder weten dat het niet was toegestaan om gebouwen en wegen te blokkeren.

Foto: Regio 15

