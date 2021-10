Leegstand aanpakken als oplossing voor daklozenprobleem: ‘Kraakverbod moet weg’

Er staan veel gebouwen in Den Haag leeg, maar toch zijn er nog steeds mensen die op straat slapen. Het gaat er bij veel politieke partijen niet in. Tijdens het daklozendebat op Werelddakklozendag werd zondag zelfs het idee geopperd om kraken weer toe te staan. ‘Als de situatie aanhoudt, kun je niet voorkomen dat mensen gaan kraken’, klonk er.

De bal kwam aan het rollen toen de HSP werd gevraagd wat die partij als mogelijke oplossing ziet voor het daklozenprobleem. ‘Het kraakverbod is nu tien jaar geleden ingevoerd, maar het was voor veel mensen in ieder geval een tijdelijk oplossing’, zei raadslid Peter Bos. ‘Het is bovendien een stok achter de deur om eigenaren aan te sporen om wat te doen met hun vastgoed.’

Onteigenen

Op Werelddaklozendag vroeg het Straatconsulaat opnieuw aandacht voor de situatie van daklozen in Den Haag. In 2020 hebben zich weer meer mensen gemeld bij het daklozenloket dan het jaar daarvoor. ‘Er is een tekort aan opvang en betaalbare huisvesting waardoor mensen op straat belanden’, zei directeur Marlies Filbri

Het was voor de politici daarom extra schrijnend dat de stad aan de andere kant te maken heeft met veel gebouwen die leegstaan. ‘Dat is echt onbestaanbaar. Tien procent van alle panden staat leeg’, zei Mariëlle Vavier namens GroenLinks. Ze wil dat dat snel wordt aangepakt. ‘Maar als dat te lang duurt moeten we kraken weer gaan gedogen en in het laatste geval onteigenen.’

Verkiezingen

D66 ziet het probleem van leegstand ook, maar wil kijken naar een taskforce in plaats van het kraken weer toestaan. ‘Kraken kan hele onveilige situaties veroorzaken en er is vaak geen elektriciteit, gas of licht. Op zulke manieren wil ik eigenlijk niet dat mensen moeten leven.’ Ook Groep de Mos is tegen het kraken.

Partijen als de Partij voor de Dieren, de PvdA en de SP staan wel positief tegen het terugdraaien van het kraakverbod. Het lijkt er op dat er op dit moment geen meerderheid voor is in de gemeenteraad. Na de verkiezingen van volgend jaar kan dat zomaar anders zijn. En daar was het debat tenslotte ook voor bedoeld.