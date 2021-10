Lesley Arp voorgedragen als lijsttrekker SP, slachtoffer toeslagenaffaire op derde plek

Huidig raadslid Lesley Arp wil de lijsttrekker zijn van de SP bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Dat valt op te maken uit de concept kandidatenlijst die vandaag bekend is gemaakt. ‘Dat is wat de commissie voorstelt, en daar ben ik superblij mee’, reageert Arp. Op een tweede plek staat fractievertegenwoordiger Rick Hoefsloot. De top vijf wordt compleet gemaakt met Janet Ramesar, Carla Zoutenbier en Joshua Versijde. ‘Allemaal kanjers’, vindt Arp.

Arp kwam in 2019 in de gemeenteraad toen zij Hanne Drost opvolgde als fractievoorzitter van de eenmansfractie en nu wil ze graag door. ‘Soms krijg je een punthoofd van de discussies in de raad, maar ik heb er ook plezier in. Ik denk dat ik me goed kan inzetten de komende tijd.’ Wel hoopt ze dat er wat collega’s van haar politieke kleur bijkomen in de raad. ‘Ik zou het mooi vinden om te verdriedubbelen.’

‘We hebben laten zien dat we de verhalen van de mensen in de wijk naar de raad kunnen brengen en ik hoop dat we dat kunnen verzilveren in meer zetels’, vertelt Arp. ‘We zijn ook een partij op straat, het is voor ons niet iets wat we alleen in de raad doen.’ De leden van de SP bepalen volgende week maandag (18 oktober) de definitieve lijstvolgorde.

Wat een eer om deze concept-lijst te mogen aanvoeren! Met in de top 5 de onvolprezen @HoefslootRick , strijders tegen onrecht @Sjenettt en @kruidje en jong talent @JVersijde . Op 18 oktober stemmen de leden over de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022. https://t.co/WyGDffvVcK — Lesley Arp (@lesley_arp) October 11, 2021

Rick Hoefsloot

Fractievertegenwoordiger Rick Hoefsloot is ‘volksvertegenwoordiger in hart en nieren’ stelt Arp en staat op de lijst op de tweede plaats. ‘We zijn een goed team geweest de afgelopen tijd.’ Hoefsloot was onder meer verantwoordelijk voor het SP-meldpunt tegen energiearmoede, daarmee werden verhalen opgehaald van stadsgenoten die zich ‘blauw betalen aan de energierekening of hun kachel in de winter niet meer aan durven te zetten’.

Janet Ramesar

Daarna volgen ‘twee mensen die met hun poten in de klei staan en bewezen hebben te vechten tegen onrecht’, legt Arp uit. Op een verrassende derde plek staat Janet Ramesar, zij verwierf landelijke bekendheid als een van de ouders die gedupeerd werd bij de toeslagenaffaire. Daaropvolgend zette zij zich in als vertegenwoordiger van de getroffen ouders. ‘Het is een grote eer dat zij bij ons op de lijst wil staan.’

Lieve volgers, ik heb gesolliciteerd naar een plek op de lijst van @SPdenhaag voor de gemeenteraadsverkiezingen, en ik sta op de conceptlijst op NUMMER 3! Het is nu aan de leden om te bepalen wie waar komt. https://t.co/u8V8ERthH1 — Janet 🍅🔰Ex Fraudeur 🤷🏽‍♀️ (@Sjenettt) October 11, 2021

Thuiszorgmedewerker en jongere op 4 en 5

Een vierde plek is bedacht voor Carla Zoutenbier, een thuiszorgmedewerker uit Duindorp. ‘Nog steeds zien we kwetsbare ouderen gekort worden op de thuiszorg, zij heeft ouderen geholpen daar bezwaar tegen te maken bijvoorbeeld’, zegt Arp over haar partijgenoot. ‘Met haar hebben we een kanjer uit de zorg in huis.’ Joshua Versijde (23) staat op de vijfde plek van de lijst. Hij is actief voor de jongeren van de SP en zette zich onder meer in voor de skaters in Den Haag en kwam hij op voor jongeren die door verhuurders slecht werden behandeld.

Speerpunten

Zorg, wonen, de verdeling van rijkdom en klimaatrechtvaardigheid zijn voor de SP de speerpunten in maart 2022. ‘Maar ook de macht moet beter verdeeld zijn: mensen moeten meer te zeggen hebben over hun woning en buurt. Dat dat niet gebeurt, daar kan ik me heel kwaad om maken. Dat moet beter.’

Daarbij zou er meer ruimte moeten komen voor zorgverleners om ook daadwerkelijk tijd te hebben voor cliënten en de Arp wil dat ook mensen in corporatiewoningen profiteren van verduurzamingen zoals zonnepanelen die geplaatst worden. ‘Als je nu ziet hoe dit wordt georganiseerd, dat is met subsidies en die komen toch eerder in de rijkere wijken terecht.’