Marcel Verreck: ‘Over negen maanden babyboom met passende namen: Facie, Insta en WhatsEppo?’

Marcel Verreck spreekt in zijn wekelijkse column in het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM zijn stadsgenoten toe. In deze column bespreekt hij de storing op de sociale media WhatsApp, Facebook en Instagram.

‘We hebben de coronacrisis, het drama in Afghanistan, de experimentele soap op het Binnenhof en de toekomst van ADO, maar dat is allemaal klein bier bij de ramp die de mensheid afgelopen maandag trof: Facebook, Instagram en WhatsApp uit de lucht. Zes uur lang, ik vrees dat er binnenkort nog meer extra geld naar de zorg moet, om de psychische gevolgen van deze klap het hoofd te kunnen bieden. Zes uur lang moesten we iets anders doen, konden we ons fake news en onze haat niet meer overal kwijt, maar ook onze zelfbevestiging, onze leuke poezenfilmpjes, filmpjes met andere poezen, afijn … hoe kon dit gebeuren? Godzijdank was het een menselijke fout en zijn het niet de algoritmes zelf die een luguber spel met ons speelden. In dit geval dan, meestal doen ze dat natuurlijk wel. Krijgen we over negen maanden een babyboom, waarbij de maandagavond verwekte kinderen passende namen zullen krijgen als Facie, Insta of WhatsEppo?’, aldus de columnist.