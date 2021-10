‘Met regenboogvlaggen en gaybrapaden doorbreken we de spiraal van antihomogeweld niet’

Er zou een onderzoek moeten komen om duidelijk te krijgen hoe leefbaar onze stad is voor de LHBTIQ+ gemeenschap. Daarvoor pleit Hart voor Den Haag/ Groep de Mos op Coming Out Day. ‘Een keer per jaar de regenboogvlag hijsen is natuurlijk prachtig maar aan het benoemen van feiten hebben we veel meer’, stelt raadslid Nino Davituliani. ‘Alleen met alle feiten op tafel kan er een concrete aanpak komen. Niemand mag zich in onze stad onveilig voelen.’

De grootste partij in de gemeenteraad stelt de vragen naar aanleiding van een onderzoek naar discriminatie van homoseksuele mensen in Amsterdam, daaruit bleek dat er structureel verbaal en fysiek geweld plaatsvindt op straat, in het openbaar vervoer en in het uitgaansleven. Ook in Rotterdam zouden meer incidenten zijn die escaleren naar fysiek geweld. ‘Het ontbreekt in Den Haag echt aan uitgebreid onderzoek. Er wordt hier puur gekeken naar meldingen en aangiftes’, vindt Davituliani.

Enkel kijken naar de meldingen bij de politie zou niet afdoende zijn betoogt Davituliani. ‘Slachtoffers weten helaas dat aangifte doen veel tijd kost en vaak nutteloos is omdat er weinig mee gedaan kan worden. Ook schaamte speelt vaak een grote rol om geen aangifte te doen. We moeten ons daarom niet blindstaren op het aantal meldingen maar veel meer ons oor te luister leggen bij de LHBTIQ+’ers zelf. Met regenboogvlaggen en gaybrapaden aan symboolpolitiek geen gebrek, maar daarmee doorbreken we de spiraal van antihomogeweld niet. Geen woorden maar daden.’

LEES OOK: Inclusieve regenboogvlag wappert voor stadhuis en bij Hofvijver op Coming Out Day