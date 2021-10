Nieuwe flitspalen op Vaillantlaan is niet genoeg voor NIDA: ‘Zet er nog tien bij’

Politieke partij NIDA is blij met de nieuwe flitspalen op de Vaillantlaan, maar het is nog lang niet genoeg. Als het aan fractievoorzitter Adeel Mahmood ligt komen er nog tien bij. ‘Net zoals op de Churchilllaan in Leiden.’

Vorige week gingen de flitspalen op de kruising met de Hoefkade eindelijk aan. Wie te hard rijdt of door rood rijdt riskeert een boete. De flitspalen zijn een langgekoesterde wens van bewoners en politiek. Op de Vaillantlaan zijn de afgelopen jaren namelijk legio ongelukken gebeurd. Sommige zelfs met dodelijke afloop.

Aangesloten

‘Het was bloed, zweet en tranen, maar de aanhouder wint’, zegt Mahmood die al jaren strijdt voor de flitskasten. ‘Hopelijk leidt het tot minder ongelukken.’ Toch is het voor Mahmood niet genoeg. Hij zou het liefst op de andere kruisingen van de Vaillantlaan ook flitspalen zien. ‘De ongelukken blijven maar gebeuren, ik heb er vorige maand nog twee gezien.’

Niet alleen op de Vaillantlaan staan nieuwe flitspalen, op de Waldeck Pyrmondtkade en de Koningin Emmakade staan sinds kort ook kastjes die kijken of je niet te hard rijdt. Verschil met de palen op de Vaillantlaan is dat deze nog niet aangesloten zijn. Dat gebeurt binnen afzienbare tijd.

Utrecht

Of de nieuwe flitspalen een voorbode zijn voor meer flitskasten in de rest van de stad is de vraag. Er is op andere plekken wel vraag naar, bijvoorbeeld op de Benoordenhoutseweg, maar de gemeente kan niet zelf bepalen waar flitspalen komen. Daarvoor is hulp van de Rijksoverheid nodig. Wel heeft de gemeente Den Haag daar samen met Utrecht, Rotterdam en Amsterdam om gevraagd.