Verkeerswethouder vreest voor blokkades Extinction Rebellion: ‘Heel gevaarlijk voor verkeersveiligheid’

Wethouder Robert van Asten (D66) van Mobiliteit maakt zich ernstig zorgen over de gevolgen van de acties van klimaatactivisten die de stad deze week willen platleggen. ‘Als er massaal blokkades komen, dan wordt het heel gevaarlijk in de rest van de stad op het gebied van verkeersveiligheid’, reageert de wethouder in Spuigasten op Den Haag FM.

Inwoners en bezoekers van Den Haag staat behoorlijk wat te wachten. Klimaatactivisten van de beweging Extinction Rebellion (XR) zijn deze week van plan om meerdere acties in de stad uit te voeren. Zo hebben ze aangekondigd een deel van Den Haag plat te leggen met een blokkade. Het platleggen van de stad is volgens de actievoerders nodig, omdat alle acties tot nu toe nog niets hebben opgeleverd voor een beter klimaatbeleid.

Maar de D66-wethouder zit niet op deze blokkeeracties te wachten. ‘Dat kunnen we niet hebben, laat staan op (het gebied van, red.) bereikbaarheid: hoe kom je dan nog op werk of op school? Dus ik weet niet of dit nou de juiste manier is om daar aandacht voor te vragen’, aldus Van Asten.

MKB: ‘We zijn demonstratiemoe’

Ook voorzitter Kim Schofaerts van MKB Den Haag hoopt dat de klimaatactivisten geen Haagse wegen blokkeren. ‘Inmiddels zijn we wel een beetje demonstratiemoe. Wat het doet voor ondernemers op het moment dat de stad plat wordt gelegd: je kunt nergens meer heen, je kunt je werk niet meer uitvoeren, dus daar moet wel goed rekening mee worden gehouden’, zegt ze.