Virtual reality, workshops en gesprekken moeten meer informatie geven over mensenhandel

In de strijd tegen mensenhandel is er deze week in onze stad de Haagse Week tegen Mensenhandel. Daarmee geeft de gemeente het onderwerp extra aandacht. Deze week kun je bijvoorbeeld op verschillende plekken in de stad met behulp van een VR-bril in virtual reality meemaken wat seksuele uitbuiting is, ook via een speciale website is mee te maken hoe de ervaring is van mensen die deze vorm van uitbuiting meemaken.

Daarnaast is er deze week is een rondetafelgesprek over criminele uitbuiting van jongeren en er worden verschillende workshops georganiseerd. De activiteiten worden georganiseerd voor zowel bewoners van als professionals in de stad.

Mensenhandel vind je onder meer in de illegale prostitutie. Herken jij als klant of omstander de signalen? #weektegenmensenhandel pic.twitter.com/6NFhmckFqZ — OM Den Haag (@OM_DenHaag) October 11, 2021

‘Mensenhandel kan overal voorkomen’, schrijft de gemeente. ‘Bijvoorbeeld in de prostitutie, de land- en tuinbouw, horeca, bij bedrijven en thuis. Slachtoffers van mensenhandel raken hun vrijheid kwijt. Er is veel pijn en verdriet. Hierbij gaat het niet alleen om volwassenen, maar ook om kinderen. Slachtoffers hebben bescherming nodig, deze criminaliteit moet stoppen. Daarom is het belangrijk om mensenhandel samen aan te pakken.’

In Den Haag is er een speciaal actieprogramma, Naar een stad zonder uitbuiting, om mensenhandel tegen te gaan, daarmee wil men de handel voorkomen en beter signaleren, slachtoffers hulp en ondersteuning bieden en pleit men voor meer samenwerking met zorg- en veiligheidspartners. Die laatsten dragen ook bij aan activiteiten tijdens deze actieweek.

Een volledig overzicht van de activiteiten vind je op deze website.

Foto: Gemeente Den Haag