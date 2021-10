Zus van slachtoffer drillrapmoord op Scheveningse Pier: ‘Je koos ervoor een moordenaar te zijn die dag’

‘Jullie hebben zijn moord opgeëist als de Taliban die een aanslag opeisen. Jullie zijn trots.’ De oudere zus van de vermoorde Cennethson ‘ChuChu’ Janga uit Rotterdam is fel in haar slachtofferverklaring voor de rechtbank in Den Haag, en het steekt haar dat de twee verdachten ontkennen: ‘Mevrouw de voorzitter, er moet keihard gestraft worden. If you do the crime, you do the time.’ Dat schrijft mediapartner Omroep West.

De zus aarzelt niet om de twee verdachten te beschuldigen van moord met voorbedachte rade: ‘Jullie gingen met de trein van Amsterdam naar Scheveningen. Dat is anderhalf uur. Zolang konden jullie je bedenken, konden jullie terug naar huis, denken over wat er ging gebeuren en of dit de manier is waarop je in het leven wil staan. En geen seconde hebben jullie gedacht ‘waar zijn we mee bezig en wat zijn de consequenties?” Ze vervolgt: ‘Je gaat bewust van huis met twee messen, je koos ervoor om een moordenaar te zijn die dag.’

De 19-jarige Cennethson ‘ChuChu’ Janga uit Rotterdam werd op 10 augustus vorig jaar neergestoken op de Pier. Hij overleed kort daarna in het ziekenhuis. Meteen na de steekpartij werden twee verdachten aangehouden, Roan W. en Darryl L. uit Amsterdam. Justitie denkt dat L. de dodelijke steekwond heeft toegebracht en dat W. een niet-dodelijke steekwond heeft veroorzaakt.

Drillrap

De steekpartij gebeurde tijdens een ruzie tussen twee groepen, deels leden van drillrapgroepen, uit Rotterdam en Den Haag. Drillrap is een vorm van hiphop waarin veel over geweld wordt gerapt en met wapens wordt gepronkt in videoclips. De groepen 73 De Pijp en 24 uit Rotterdam stonden al langer tegenover elkaar. Ze daagden elkaar onder meer uit via Snapchat.

Op 9 augustus plaatst de voorman van de Rotterdammers, Blacka 24, een bericht waarin hij zijn rivalen uitdaagt om ‘de beef in één keer te regelen, ergens tussen Amsterdam en Rotterdam’. De voorman van de Amsterdamse groep, Ty B., antwoordt dat hij de volgende dag op Scheveningen zal zijn.

Op de Pier

B. gaat vanuit Amsterdam met drie vrienden naar de badplaats, onder wie Darryl L. en Roan W. Ze gaan chillen, zeggen L. en W. vandaag opnieuw. De Rotterdamse groep bestaat uit zo’n 20 man. ChuChu is ook mee, al is hij geen lid van de drillrapgroep 24. Zijn oudere zus zegt daar vandaag over: ‘Het enige wat hij met het getal 24 heeft is dat hij het niet meer zal worden.’

Op de Pier komen de twee groepen elkaar tegen, in eerste instantie onderaan de trap aan het begin van de Pier. De Amsterdammers lopen naar boven en gaan op een terrasje zitten. De Rotterdammers gaan erachteraan en lokken een confrontatie uit, die nog geen twintig seconden duurt. In de commotie wordt ChuChu twee keer gestoken, één van de verwondingen wordt hem fataal.

Camerabeelden

Op camerabeelden die vandaag worden getoond in de rechtbank is het steken niet heel goed te zien. Wel zijn er duidelijke beelden van verdachte L. die, als hij wegrent, in elke hand een mes vasthoudt, en van Ty B., die met een getrokken pistool achter ChuChu aanrent. Het slachtoffer is dan al gestoken. Ty B. staat niet terecht, hij is nog altijd voortvluchtig.

L. wil niks zeggen over de beelden. Ook medeverdachte W. blijft zwijgzaam over het moment van de steekpartij. Dat hij in alle commotie het hoesje opraapt van één van de gebruikte messen is omdat hij dat herkende als zijnde van iemand die hij kent. Hij wil niet zeggen of hij het mes zelf heeft gebruikt. Zijn DNA zit er niet op.

Handschoenen

W. droeg handschoenen ten tijde van de steekpartij, volgens hem omdat hij aanvoelde dat het vechten zou worden. Hij heeft altijd handschoenen bij zich omdat hij motor rijdt.

De gebruikte messen werden teruggevonden in een prullenbak, en op camerabeelden is te zien dat beide verdachten iets weggooien in die afvalbak. Volgens W. heeft hij alleen zijn bandana en zonnebril weggegooid, L. deed er het zwijgen toe.

Songteksten

De rechtbank ondervroeg W. over rapteksten die hij in de gevangenis heeft gemaakt en die lijken te verwijzen naar het incident op de Pier, maar de verdachte ontkent dat die teksten daarover gaan.

De rechtbank las een stukje voor: ‘Twintig tegen drie en je bro blijft achter – dat klinkt toch alsof het over die dag gaat?’ Maar volgens W. is dat niet zo, want: ‘We waren met zijn vieren.’ De rechtbank vraagt zich ook af waarom die twintig Rotterdammers ineens op de loop gingen voor de vier Amsterdammers, maar daar hebben de verdachten geen verklaring voor.

Verse bloemen

Op de beelden is te zien dat ChuChu onderaan de trap van de Pier ligt. Mensen vluchten langs hem heen. Iemand belt 112, maar in eerste instantie is er niemand die zich over hem ontfermt.

‘Ik hoop dat God jullie vergeeft, want ik heb er de kracht niet voor’

Zijn jongste zus ziet hem voor het laatst op een brancard in het ziekenhuis. In de rechtbank zegt ze maandag: ‘Ik vind dat ik als tiener niet mijn oudere broer hoef te begraven. Het is oneerlijk dat ik naar een begraafplaats moet om hem te zien en dat ik me nu zorgen moet maken of zijn graf wel schoon is en zijn bloemen vers.’

Troetelnaam

Ze vraagt zich af waar het heen moet met haar generatie, en richt zich tot de verdachten: ‘Wanneer realiseren we ons dat onze acties consequenties hebben en dat deze spelletjes gevolgen hebben. Hoeveel doden moeten er nog vallen voor we inzien hoe dom bezig we zijn?’

Ook de moeder van het slachtoffer krijgt het woord: ‘ChuChu was geen straatnaam, het was zijn troetelnaam, al sinds hij een baby was. Hij was mijn zonneschijn, een hardwerkende jongen die vrachtwagenchauffeur wilde worden. Tien augustus is de nachtmerrie van mijn leven.’

Smoesje

Ook zij richt zich rechtstreeks tot de verdachten: ‘Jullie zullen wel een smoesje hebben, geen vader, een slechte jeugd, maar ik heb geleerd dat je op straat drie keuzes hebt: je gaat door in de criminaliteit, je stapt er uit, of je gaat dood. Ik hoop dat God jullie vergeeft, want ik heb er de kracht niet voor.’

