De favoriete boeken van de burgemeester zie je bij antiquariaat Colette

Bij boekenwinkel Colette aan de Reinkenstraat zijn de favoriete boeken van de burgemeester te zien. Jan van Zanen onthulde de collectie maandagmiddag. Voor de Stichting Colette die de boekenzaak overneemt, was het een mooi steuntje in de rug. Al waren ze ook verrast: ‘Ik dacht dat die zou aankomen met strips of trillers, maar dit is serieuze literatuur.’

Van Zanen bezocht antiquariaat Colette omdat de eigenaar Jogchum de Vries er mee stopt en buurtbewoners het overnemen. ‘Ik ben ontroerd door het verhaal. Dat jonge mensen uit de buurt een soort reddingsbrigade vormen en zo de boekhandel voortzetten. Tegelijkertijd ben ik ontroerd door het afscheid.’

Duizend boeken

Vanaf 1 november is Stichting Colette officieel eigenaar van de boekenzaak. Hoewel ze het karakter van Colette willen behouden gaan ze ook langzaam opruimen zodat er ruimte komt voor evenementjes. ‘Bijvoorbeeld optredens van schrijvers of van muzikanten. Aan de andere kant moet het een winkel blijven waar wat te ontdekken valt’, zegt Jean-Pierre Geelen namens de stichting.

Aan het einde van het bezoek beloofde Van Zanen terug te komen als ze bij de winkel meer dan duizend boeken hebben verkocht. ‘Dat is over twee maanden al’, werd er gelijk geroepen.

Foto’s: Anna Shakina