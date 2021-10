Den Haag wil onderzoek naar ‘lerarenlek’: ‘Banen moeten aantrekkelijk worden en blijven’

Meer in

Een groot deel van de leraren krijgt na een jaar geen vast dienstverband waardoor er een ‘lerarenlek’ ontstaat. Hierdoor loopt het lerarentekort op. Dat signaleren de Algemene Onderwijs Bond en de vakbond CNV. De Haagse gemeenteraad wil dat het college deze signalen serieus neemt en onderzoekt of leraren in Den Haag ook vanwege een gebrek aan baangarantie vroegtijdig afhaken.

Een motie hierover van Hart voor Den Haag/Groep de Mos werd afgelopen week met een ruime meerderheid aangenomen. Alleen het CDA stemde tegen. Volgens de vakbonden komt ongeveer 45 procent van de jonge leraren na het eerste jaar niet vast in dienst bij een middelbare school, terwijl in de CAO staat dat er na een jaar tijdelijk dienstverband een vast contract gegeven moet worden.

‘Het is toch niet uit te leggen dat in tijden van een gigantisch lerarentekort, de afspraken niet worden nageleefd?’, vindt raadslid Nino Davituliani van Hart voor Den Haag. ‘Het ontbreken van continuïteit op school schadelijk is voor het onderwijs en voor de leerlingen.’

Rol schoolbesturen

Bovendien loopt het al bestaande lerarentekort daardoor op. ‘Wij willen weten waarom docenten vertrekken. Zonder dit in kaart te brengen kunnen we namelijk geen stappen voor verbetering zetten’, zegt Davituliani bij mediapartner Omroep West. Bij het onderzoek moet goed gekeken worden naar de rol van de schoolbesturen, vindt het raadslid. ‘Schoolbesturen moeten ervoor zorgen dat de banen aantrekkelijk worden en blijven’, zegt ze. ‘Baanzekerheid is daarbij een voorwaarde.’