Achtergevel ingestort na explosie bij brand in woning aan Zuiderzijde

Aan de Zuiderzijde in Bouwlust is vanmiddag rond half drie brand ontstaan in een woning. Daarbij heeft een explosie plaatsgevonden waardoor een deel van de achtergevel van de woning eruit is gesprongen. Ook aan de voorzijde van de woning is schade ontstaan door de explosie.

De brandweer heeft extra materieel en personeel ingezet voor de ontruiming en controle van naastgelegen woningen. Bij de woning van de buren werd de deur geforceerd om te controleren of daar bewoners aanwezig waren.

In Den Haag aan de Zuiderzijde is rond 14.30 uur brand uitgebroken. Tijdens de brand heeft er een explosie plaatsgevonden. De brandweer heeft extra materieel en personeel ingezet voor de ontruiming en controle van- https://t.co/WjqFiTnQqM — Brandweer Haaglanden (@Brandweer_HGL) October 12, 2021

Tijdens de brand waren de bewoners aanwezig in het pand, zij hebben de woning tijdig kunnen verlaten en zijn niet gewond geraakt. Het is nog onbekend wat de oorzaak van de brand is geweest.

Foto: Regio 15.