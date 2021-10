Haags Historisch Museum aan Korte Vijverberg wordt opgeknapt en uitgebreid

Er wordt een plan gemaakt om het Haags Historisch Museum te restaureren en uit te breiden. Het 17e-eeuwse rijksmonument waarin het museum nu te vinden is voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd en van de huidige museumbezoeker. Dat heeft de gemeente bekendgemaakt. Het plan moet tegelijkertijd het Museumkwartier aantrekkelijker maken om te bezoeken. Het definitieve ontwerp wordt komend voorjaar gepresenteerd.

In het pand aan de Korte Vijverberg zou nu te weinig ruimte zijn voor personeel en het geven van presentaties. Daarnaast spreekt men van ‘een sleetse uitstraling, een gebrekkige looproute door het gebouw én het gemis van een duidelijke verbinding met de stad’. De genoemde zaken moeten opgepakt worden in de plannen voor de renovatie van het pand waar het museum nu in zit. Daarnaast moet het pand duurzamer worden gemaakt, om bij te dragen aan de duurzaamheidsambities van de gemeente. Dat houdt in dat onder meer installaties voor brandveiligheid en de klimaatbeheersing vernieuwd moeten worden.

Architectenbureau DP6 uit Delft gaat samen met het Haags Historisch Museum aan de slag om het plan te maken. De gemeente heeft, omdat ze de eigenaar van het pand is, geld uitgetrokken om het restauratie- en uitbreidingsplan op te stellen. Er is nog geen besluit genomen over het budget wat er zal zijn voor de werkzaamheden. In het voorjaar worden de plannen voor de restauratie en uitbreiding gepresenteerd.