Politie haalt klimaatactivisten van kruising Juliana van Stolberglaan/ Prins Clauslaan, een demonstrant aangehouden

Actievoerders van Extinction Rebellion hebben dinsdagmiddag voor de tweede dag op rij een kruispunt geblokkeerd. Rond half drie meldde de politie dat de kruising weer is vrijgemaakt. ‘De groep is geplaatst bij een bijbehorende groep demonstranten die verderop stond.’

Onder het Pr. Bernhardviaduct #DenHaag bij de oprit A12 is vanmiddag een groep demonstranten door ons een aantal meters verplaatst. De groep is geplaatst bij een bijbehorende groep demonstranten die verderop stond. De kruising is hiermee weer vrijgemaakt. #XRHerfstrebellie2021 — Politie Eenheid Den Haag (@POL_DenHaag) October 12, 2021

De politie laat op Twitter weten dat demonstranten werden verplaatst om de weg vrij te maken zodat een bus kon keren. ‘Een demonstrant schopte hierbij wild om zich heen en raakte een collega in het gezicht. Hij is aangehouden.’

Een stadsbus kon niet keren op kruising PrClauslaan/JvStolberglaan vanwege sit-down actie. Demonstranten werden deels verplaatst om ruimte te maken. Een demonstrant schopte hierbij wild om zich heen en raakte een collega in het gezicht. Hij is aangehouden #XRHerfstrebellie2021 — Politie Eenheid Den Haag (@POL_DenHaag) October 12, 2021

Zo’n honderd tot tweehonderd demonstranten stonden eerder vandaag op de kruising tussen de Juliana van Stolberglaan en de Prins Clauslaan. De klimaatactivisten demonstreren de hele week in Den Haag om zo aandacht te vragen voor het klimaatprobleem.

De politie heeft de meeste wegen rond de kruising afgezet met busjes. Enkele demonstranten hebben zich vastgeketend aan een zelf meegebrachte ton. Op spandoeken staan leuzen als ‘Klimaatcrisis onder het patriarchaat’ en ‘Fight the system. De crisis is nu’.

Bernardviaduct

‘De demonstranten staan rond het Bernardviaduct. Zij proberen alle afritten te bezetten, wat lukt voor een deel’, weet een verslaggever van mediapartner Omroep West. ‘De politie heeft al wat mensen gearresteerd. Het zag er wat grimmiger uit dan dat wij eerder hebben gezien. Het is iets minder vriendelijk dan gisteren. De politie staat minder toe.’

1ste arrestaties bij klimaatdemo’s in DH bij Bernhardviaduct. @omroepwest pic.twitter.com/Ev1hEqmFTY — mariët overdiep (@overdiepm) October 12, 2021

Vertraging Bus 24

De actie van XR van dinsdagmiddag heeft ook gevolg voor het openbaar vervoer van HTM. Bus 24 rijdt rond 13.00 uur met vertraging door de demonstratie.

Bus 24 rijdt met vertraging door een demonstratie in het centrum van Den Haag. — HTM Personenvervoer (@HTM_Reisinfo) October 12, 2021

Week vol acties

Extinction Rebellion had aangekondigd een week lang actie te voeren in onze stad. Maandag werden op diverse plekken in de stad kruispunten geblokkeerd, de grootste actie was bij het tijdelijke onderkomen van de Tweede Kamer. Daar maakte de politie een einde aan de blokkade, waar enkele honderden actievoerders aan deelnamen. Over heel de dag werden ruim zestig mensen aangehouden.

Foto’s: Regio 15

