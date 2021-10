OM eist dertien jaar cel voor twee verdachten van drillrapmoord op Scheveningse Pier

Het Openbaar Ministerie eist een celstraf van dertien jaar tegen twee verdachten van de vechtpartij tussen twee drillrapgroepen uit Amsterdam en Rotterdam op de Scheveningse Pier op 10 augustus vorig jaar. Daarbij werd de 19-jarige Cennethson ‘ChuChu’ Janga uit Rotterdam doodgestoken. Twee 21-jarige Amsterdammers stonden vandaag voor de rechter hiervoor.

Volgens de officier van justitie hebben de verdachten zich schuldig gemaakt aan doodslag. ‘De verdachten hebben doelbewust een situatie opgezocht waarin een ruzie geregeld zou worden. Een ruzie tussen twee drillrappers in een scene waarin geweld wordt verheerlijkt. Waarin punten worden gescoord voor het plegen van geweld tegen je vijanden. Waarin het gebruik van vuurwapens en grote messen kennelijk heel normaal wordt gevonden. Veel mensen zijn ongewild getuige geweest van de chaos, van het slachtoffer die onderaan de trap vocht voor zijn leven. Door het handelen van de verdachten is de moeder, de zussen en broer van het slachtoffer onherstelbaar leed aangedaan.’

De verdachten werden na het steekincident ter plekke aangehouden. Dit gebeurde na aanwijzingen van getuigen. Op camerabeelden was te zien hoe de verdachten iets in een vuilnisbak hadden gegooid. Na doorzoeking hiervan werden drie messen gevonden. Bloed van het slachtoffer was op twee van de messen gevonden. Op een van de messen is tevens het DNA van een van de verdachten aangetroffen.

Beide verdachten hebben ontkend betrokken te zijn geweest, zij zouden naar de Pier zijn gekomen om te chillen. De officier gelooft dat verhaal niet. ‘Er was een ruzie tussen de leiders van de drillrapgroepen en beide verdachten wisten dat. De een kwam naar Den Haag met vier grote messen. De ander met een klein mes en handschoenen. Op het moment dat de Rotterdammers de pier oplopen, trekt hij die handschoen aan. De ander pakt dan een van zijn messen.’

De uitspraak tegen de twee Amsterdamse verdachten volgt op 4 november.

