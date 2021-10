Schermzaal Ter Weer maakt schermen mogelijk voor rolstoelgebruikers

Voor rolstoelgebruikers in Den Haag is er voortaan de mogelijk om te gaan schermen. Schermzaal Ter Weer aan de Sportlaan biedt vanaf nu ook de mogelijkheid tot rolstoelschermen aan.

‘Met dank aan de Schermbond en de Johan Cruyff Foundation gaat met de start van rolstoelschermen in Den Haag voor ons een grote wens in vervulling’, legt Arthur van Buitenen (voorzitter van Schermzaal Ter Weer) uit. ‘We breiden hiermee ons aanbod uit om zoveel mogelijk mensen met schermen te laten kennismaken. Naast jeugd en speciaal onderwijs willen we ook ouderen die moeilijker ter been zijn schermen aanbieden. We zien in andere steden dat hier een kans ligt om iedereen in beweging krijgen en te houden.’

Afgelopen zondag waren de eerste demo’s van het rolstoelschermen. Dat gebeurde tijdens het Hofstad Toernooi. ‘Rolstoelschermen heeft een enorme indruk op mij gemaakt, zegt Peter van Veen, directeur sport van de gemeente Den Haag. Van Veen gaf het startschot bij het toernooi. ‘Het is een mooie aanvulling op het aanbod in de stad voor sporters met een fysieke of mentale uitdaging. Ik feliciteer Schermzaal Ter Weer met dit initiatief en wens ze heel veel nieuwe leden toe die afkomen op het rolstoelschermen.’

Maître Floris Nonhebel van Schermzaal Ter Weer: ‘Rolstoelschermen past bij het Randstadtoernooi. Doel van het toernooi is zoveel mogelijk mensen te laten schermen. Het past ook bij Ter Weer. Wij vinden dat iedereen die dat wil zou moeten kunnen schermen. Inclusiviteit staat bij ons centraal. We zijn daarom heel blij dat we nu ook rolstoelschermen kunnen aanbieden. We merken nu al dat er belangstelling voor is. Scholen in het speciaal onderwijs hebben bijvoorbeeld al bij ons geïnformeerd over mogelijkheden voor hun leerlingen.’

Foto: Hans Kaho