Volg hier de Haagse Historie Quiz op het tv-kanaal van Den Haag FM

Op het tv-kanaal van Den Haag FM is dinsdagavond van 19.00 uur tot 21.00 uur live de Haagse Historie Quiz te zien. De quiz wordt georganiseerd Haagse Historie Magazine en de jury bestaat uit Henk Grootveld, Kees Stal en Herman Rosenberg. De lokale journalisten Ivar Lingen en Sanderine Thelosen presenteren de twee uur durende quiz.

De quiz bestaat voor het eerst uit twee delen: een publieksronde en een expertronde. Het eerste uur strijden tientallen online deelnemers met een petje-op-petje-af systeem mee om de titel ‘Publiekswinnaar’.

Het tweede uur is de gebruikelijke expertronde, waar teams van afgevaardigde experts strijden om de fel begeerde HHQ-wisselbokaal. Dit keer zijn dat de teams van geschiedkundige vereniging Die Haghe, Vrienden van Den Haag, stadsgidsen van het Gilde en een team van masterstudenten van het Huygensinstituut. Hierbij zijn de vragen complexer, we proberen alle experts bewust op het verkeerde been te zetten!

Aan de quiz werken mee: gemeente Den Haag, Centrale Bibliotheek, Haags Historisch Museum, Stichting Haagse Historie & Erfgoed, Geschiedkundige Vereniging Die Haghe, Vereniging Vrienden van Den Haag, historische stadsgidsen Gilde, Huygensinstituut Universiteit Leiden/Den Haag. Mediapartners: Den Haag FM, Den Haag Centraal, AD/Haagse Courant, Haagse Historie Magazine en De Haagse Tijden.