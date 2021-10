Die Haghe wint Haagse Historie Quiz, Han Bruijn is eerste publiekswinnaar ooit

Veel politie op de been rond klein klimaatprotest in centrum

Welke premier woonde als eerste in het Catshuis? Welke sport beoefende de beroemde schrijver Louis Couperus met verve? Welke politiefunctionaris liet Villa Windekind aan de Nieuwe Parklaan bouwen? Het waren beslist geen simpele vragen tijdens de Haagse Historie Quiz. Na een programma van twee uur lang kon er dinsdagavond maar één team de winnaar zijn van de vijfde editie van de Haagse Historie Quiz: de Geschiedkundige Vereniging Die Haghe.

Die Haghe moest het opnemen tegen de teams van de Vrienden van Den Haag, de stadsgidsen van het Gilde en een team van masterstudenten van het Huygensinstituut. Laatstgenoemde, onder leiding van Fokke & Sukke-tekenaar Jean-Marc van Tol, ging in de eerste ronde lange tijd aan kop. Die Haghe stond van alle teams op de laatste plek. Maar de geschiedkundige vereniging maakte een inhaalslag en liet alle andere achter zich. Daarmee mocht het Die Haghe-team van Florus Wijsenbeek, Diederick Cannegieter en Hans Zwaanswijk naar huis met de wisselbokaal en zich de winnaar noemen van de vijfde editie van de Haagse Historie Quiz.

Voor het eerst in de geschiedenis van de quiz konden deelnemers vanuit huis meedoen via een publieksronde. De publiekstrofee ging naar Han Bruijn. De publiekswinnaar en de nummers twee en drie ontvingen ook een exemplaar van het boek Haagse Huizen van Oranje van Paul Rem.

De organisatie van de Haagse Historie Quiz lag in handen van Haagse Historie Magazine. De jury bestond deze editie uit Henk Grootveld, Kees Stal en Herman Rosenberg. De presentatie was in handen van lokale journalisten Ivar Lingen (Den Haag FM) en Sandrine Thelosen (AD/Haagsche Courant).

Voor wie de antwoorden op deze en andere vragen wil weten: kijk dan hier de Haagse Historie Quiz terug