Ernstige zorgen om vermiste man die wegliep uit HagaZiekenhuis

De politie is op zoek naar de 66-jarige Louis Vlet die dinsdagmiddag uit het HagaZiekenhuis is weggelopen. Hij is om 17.00 uur voor het laatst gezien. Er zijn ernstige zorgen om zijn gezondheid, aldus de politie op Twitter.

Louis droeg op het moment van vermissing een bruine lange broek, bruine schoenen en een blauwe jas/ vest. Wie de man ziet wordt gevraagd de politie te bellen.