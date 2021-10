Gele container staat weer op het politiebureau voor landelijke wapeninzamelactie

Na de Haagse actie van mei waarbij mensen hun steek- en slagwapen anoniem en straffeloos konden inleveren bij de politie is er tot 17 oktober een landelijke wapeninzamelactie Drop It. ‘We gaan kijken wat we nu weer aantreffen’, vertelt Tom Scheepmaker van Politie Haaglanden in Haags Bakkie. ‘We vinden het ook prima als messen thuisblijven, in de keukenla. Of op een andere manier weggegooid worden. Als ze maar niet meer op straat zijn.’

Scheepmaker spreekt van een actie, bedoeld om de bewustwording te vergroten. ‘Dat het niet normaal is om een wapen mee te nemen en dat je het op straat helemaal niet nodig hebt.’

De hele week kunnen wapens, zonder straf te krijgen, ingeleverd worden bij gele containers op de politiebureaus. ‘Die staan in de openbare ruimte. Die kan je open doen en je mes erin stoppen en weglopen. Helemaal anoniem.’

Vuurwapen

Wanneer iemand deze week een vuurwapen willen inleveren dan kan dat door 0900-8844 te bellen. ‘Dan komen we in burgerkleding langs om het op te halen.’ Die wapens worden vervolgens wel technisch onderzocht, ‘of die niet gebruikt zijn bij een incident’. Wanneer dat niet het geval is blijft de donateur van het wapen verder anoniem.

Jongeren en wapens

‘Het is een plan van het ministerie om de veiligheid op straat wat omhoog te krijgen. Het beeld nu is dat jongeren vaker een wapen meenemen op straat. Als ze dat doen wordt het er niet veiliger van. Voor de jongeren niet, want als je een mes hebt ben je niet veiliger en je kunt hem gaan gebruiken natuurlijk. Dat is onwenselijk.’ Deze week kunnen mensen, zonder straf te krijgen, een wapen inleveren.

Volgens Scheepmaker zijn er daadwerkelijk meer jongeren met messen op straat te vinden. ‘Je ziet nu wel dat meer jongeren messen bij zich hebben. Dat komen we op straat tegen als we jongeren controleren, of als ze aangehouden worden en we ze fouilleren.’

Groepsdruk zou mede een reden zijn waardoor men meer messen aantreft. ‘En het idee leeft toch dat als iemand anders een mes bij zich heeft dat je er dan ook een moet hebben om te verdedigen. Maar een mes is nooit om te verdedigen. Je kunt alleen maar schade toebrengen aan anderen. Dus je maakt een slachtoffer en je maakt jezelf dader, waar je gewoon een strafblad voor kunt krijgen.’

700 wapens

Bij de actie in mei werden er bijna 700 wapens ingeleverd in de geplaatste gele containers. Daarbij werden onder meer zakmessen, aardappelschilmesjes, sabels en zwaarden aangetroffen.

