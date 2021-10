Anil gaat voor wereldrecord roadtrippen: in 24 uur door 17 landen om aandacht te vragen voor mensenhandel

Anil Kumar gaat op de Europese Dag tegen Mensenhandel een roadtrip maken die vierentwintig uur moet duren en maar liefst 17 landen aandoet. Daarmee wil hij aandacht vragen voor ‘het hartverscheurend onrecht dat mensenhandel is’. Onderweg zullen er via Instagram Live gesprekken worden gevoerd met influencers en experts om de wereld meer te vertellen over mensenhandel. Er zal onder meer worden gesproken met documentairemaker Sinan Çan, survivor Sameena van der Mijden, CoMensha (van het Coördinatiecentrum tegen Mensenhandel), profvoetballer Eljero Elia en opiniemaker Talitha Muusse.

Samen met zijn bijrijder en cameraman Bernhard Vreugdenhil vertrekt Kumar vanuit Eijsden in Zuid-Limburg om vervolgens een etmaal door Europa te rijden. Daarbij is het de bedoeling om door zeventien landen te rijden om uiteindelijk te finishen in Roemenië. Daar zullen ze, samen met het Roemeense project Next Steps, meer horen over de strijd tegen mensenhandel in Roemenië.

‘Dat is nog nooit eerder door iemand gedaan en hiermee willen we een poging wagen het Wereldrecord Roadtrippen te vestigen’, legt Kumar uit. ’18 oktober is bovendien niet zomaar gekozen. Het is de Europese Dag tegen Mensenhandel en als Project Pashmina hebben we deze dag gekozen om ons project tegen mensenhandel op de kaart te zetten. Aan de ene kant laten we zo zien dat de strijd nog lang niet gestreden is, aan de andere kant zoeken we tijdens onze live Instagramsessies de hoopvolle kant op.’

Met Project Pashmina, waar Kumar projectleider van is, zet men zich al langer in tegen alle vormen van mensenhandel. ‘Wij vinden het tijd dat onze generatie zich bewust wordt van het hartverscheurende fenomeen dat mensenhandel is.’ Project Pashmina is opgericht door een groep enthousiaste young professionals ‘vanuit de gedachte dat onze generatie op allerlei manieren het verschil kan maken’.