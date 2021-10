Meer street art in saaie straten moet Den Haag ‘insta famous’ maken

Kinderen strijden om plekje in jongerencrew van Legoland Scheveningen

Tien kinderen strijden woensdagmiddag om een plekje in de kidscrew van Legoland Scheveningen. De leden van de kidscrew blijven een jaar lang betrokken bij de attractie en krijgen ook ieder een eigen minifigs (een klein lego poppetje).

Om te bepalen wie van de tien deelnemers in de 5-kopige kidscrew komt, moeten de kinderen meerdere bouwopdrachten doen. De eerste opdracht is bijvoorbeeld om een creatie te maken met het thema zee. De opdrachten worden beoordeeld door een echte master model bouwer.

Winnaars

Een plek in de kidscrew is erg gewild. Zo’n driehonderd kinderen meldden zich eerder aan. Zij moesten een video van zichzelf sturen en daarin een bouwwerk laten zien. Uit die inzendingen zijn tien kinderen geselecteerd die nog kans maken op een plek in de kidscrew van Legoland Scheveningen. Direct na de wedstrijd worden de winnaars bekend gemaakt.