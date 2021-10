Meer street art in saaie straten moet Den Haag ‘insta famous’ maken

Den Haag heeft nog te veel grauwe saai straten die een make-over kunnen gebruiken. Dat vindt Ralf Sluijs van Hart voor Den Haag/ Groep de Mos. Hij heeft een voorstel voor meer straatkunst ingediend dat woensdag wordt besproken in de gemeenteraad. ‘We hebben te veel grauwe muren. Er moet kunst op’, vindt Sluijs.

Het idee begon bij biercaf√© Rootz in de Grote Marktstraat. ‘Ik zat daar en keek naar de grauwe muur in de Raamstraat, met afgebladderde verf. Daar moeten we wat meer doen, want dit ziet er niet uit zo.’ Inmiddels heeft de muur een muurschildering en is het onderdeel van de Street Art-route van Stadswandeling070.

Maar dit kan nog op veel meer plekken, vindt Sluijs. Volgens hem is dat goed voor het toerisme. ‘Mensen gaan er foto’s van maken en plaatsen het op Instagram met hashtags erbij. Dus we moeten dit verder uitrollen in de stad, om die op de kaart te zetten en de stadstrots aan te wakkeren. We hebben zoveel moois.’

Haagse iconen

Zo zou Sluijs ook graag wat meer street art zien als je de stad uitrijdt bij de Utrechtsebaan. ‘Zet er Haagse iconen op, want nu zit er ook lelijke graffiti’, aldus Sluijs. ‘Dat je de stad inrijdt en je denkt: wij zijn in Den Haag.’ Volgens Sluijs hoeft het ook niet veel te kosten maar levert het wel wat op. ‘Je moet het in de etalage zetten om de stad te verkopen.’

Woensdagavond legt het raadslid zijn voorstel voor aan andere raadsleden in de commissievergadering.