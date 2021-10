Politie haalt klimaatactivisten Extinction Rebellion die A12 willen blokkeren van de weg

De politie heeft woensdagmiddag rond de lunch meerdere voertuigen van de weg gehaald. ‘Wij vermoeden dat zij van plan waren de Utrechtsebaan te blokkeren’, valt op Twitter te lezen. ‘Omdat dit gevaarlijke situaties kon opleveren, zijn zij aangehouden voor voorbereidingshandelingen.’ Er zouden 25 personen in de busjes hebben gezeten.

Ook twee journalisten werden opgepakt, onder wie verslaggever Hans Nijenhuis van het AD. Ze moesten mee naar het bureau, waar hun identiteit werd uitgezocht. Daarna mochten de verslaggevers weer gaan, meldt de politie. ‘De overige personen blijven nog op het bureau voor verder onderzoek.’

Week vol protesten

Het is de derde dag dat klimaatactivisten van Extinction Rebellion (XR) in Den Haag protesteren. XR had aangekondigd de hele week acties te voeren. Op maandag en dinsdag werden er al diverse kruispunten in het centrum van de stad geblokkeerd door activisten.

