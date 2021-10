Veel politie op de been rond klein klimaatprotest in centrum

In Den Haag is woensdag veel politie op de been vanwege de protesten van klimaatactivisten in de stad. Eerder in de week blokkeerden betogers van actiegroep Extinction Rebellion kruispunten in de hofstad, maar woensdag werd er alleen gedanst door ongeveer honderd betogers.

De demonstratie begon rond 13.00 uur op de Koekamp, waar de betogers op onder meer muziek van David Bowie en de Bee Gees een ingestudeerd dansje uitvoerden. Daarna zijn ze naar de Hofvijver gegaan. Tientallen agenten, zowel te voet als te fiets, stonden daar rond de betogers. Ook stonden er meerdere politiebusjes en waren er agenten te paard op het protest afgekomen.

Actievoerders van Extinction Rebellion hebben gedanst en gezongen nabij de #Koekamp #DenHaag en gaan nu door de binnenstad lopen. pic.twitter.com/w1vT32irzy — Regio15.nl (@regio15) October 13, 2021

Eerder op de dag werd een aantal demonstranten van de weggehaald, volgens de politie had men plannen om de A12 te gaan blokkeren.

Foto: Regio 15

LEES OOK: Politie haalt klimaatactivisten Extinction Rebellion die A12 willen blokkeren van de weg