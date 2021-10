Wijkberaden willen met bewoners zelf culturele activiteiten organiseren in Haagse Hout

Een samenwerking van vertegenwoordigers van verschillende wijkberaden en wijkverenigingen in het stadsdeel Haagse Hout wil zelf zorg dragen voor de functie van een cultuuranker in het stadsdeel. Ze dienden vorige week een vernieuwend plan in voor ‘Cultuurhuis Haagse Hout’. Nadat de subsidie voor Podium NOORD werd teruggetrokken is er geen cultuuranker in Haagse Hout te vinden. Ieder jaar is er vanuit de gemeente 97.500 euro beschikbaar voor de cultuurankerfunctie.

‘We hebben de kennis en kunnen bewoners activeren. Wij denken dat dit een betere manier is om het te organiseren’, legt Martinez van Andel uit. Het doel is om op jaarbasis 80 activiteiten te organiseren op verschillende plekken in het stadsdeel en in de toekomst zou er een ook vaste locatie voor het Cultuurhuis Haagse Hout moeten komen.

‘We willen van onderop beginnen. We willen met inloopavonden van het publiek weten wat ze willen dat er gebeurt’, zegt Martinez van Andel. Daarna moet er een organisatie komen met mensen die actief zijn op het culturele gebied. Daarbij hoopt men op steun vanuit de gemeente, een deel van de subsidie zou gebruikt moeten worden om ondersteuning te krijgen. ‘We zouden iemand vanuit de gemeente willen betalen die meekijkt en de begeleiding zou kunnen doen. Het moet een breed gedragen project worden.’

Het plan om samen met bewoners van Haagse Hout culturele activiteiten ontstond deze zomer toen Carlos Martinez van Andel van Wijkberaad Mariahoeve en Jacob Snijders, adviseur van Wijkberaad Bezuidenhout koffie dronken in Koffiehuis de Koning. De plannen worden gesteund door cabaretier Sjaak Bral, Paul Cornelissen (oprichter van Theater Dakota) en Jeroen van de Wiel (oud-directeur van poppodium PAARD).

Podium NOORD

Haagse Hout is momenteel het enige stadsdeel zonder officieel cultuuranker. Podium NOORD, een samensmelting van het voormalige DiamantTheater en Stichting Kunstpost, kreeg de toekenning en subsidie om culturele activiteiten in Haagse Hout neer te zetten, maar toen de samenwerking met Stichting Kunstpost verviel werd de subsidie ingetrokken.

Het was voor partijen tot begin oktober mogelijk om een subsidieaanvraag te doen, ook Podium NOORD heeft gezegd opnieuw een kans te willen wagen. ‘Op dit moment wordt er hard gewerkt aan een aanvraag om vanaf 2022 het Cultuuranker van Haagse Hout te worden’, valt op haar website te lezen.

Foto: Marcel Bourret

