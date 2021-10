Burgemeester ontvangt Spaanse onderscheiding: ‘Een enorme eer, maar niet alleen mijn verdienste’

Burgemeester Jan van Zanen heeft donderdag een belangrijke Spaanse onderscheiding ontvangen. Hij treedt toe tot de zogenoemde Orde van Isabella de Katholieke in de rang van Commandeur. Dit onder andere vanwege zijn inspanningen om tijdens zijn burgemeesterschap in Utrecht de start van de Ronde van Spanje, de Vuelta, naar Nederland te halen. De onderscheiding werden overhandigd door de ambassadeur van Spanje, María Jesús Alonso Jiménez.

‘Het is een enorme eer om deze onderscheiding te ontvangen. Maar het naar Nederland halen van dit bijzonder evenement is niet alleen mijn verdienste. Ik wil daarom de onderscheiding opdragen aan alle mensen die de Vuelta helpen organiseren, voor en achter de schermen. In Spanje, bij de gemeenten Utrecht, Breda en Den Bosch en de provincies Utrecht en Noord-Brabant’, aldus burgemeester Jan van Zanen.

De Orde van Isabella de Katholieke is een Spaanse burgerlijke orde om erkenning te geven voor diensten die Spanje ten goede komen. In 1815 werd de orde ingesteld. De nadruk lag destijds bij militaire en burgerlijke verdiensten in Noord- en Zuid-Amerika. Vandaar ook de naam en de keuze voor Isabella van Castilië (1451-1504) als schutspatroon van de orde. Zij sponsorde de ontdekkingsreizen van Columbus. Na het verlies van de overzeese gebieden werd het een algemene orde van verdienste.

De Vuelta zou vorig jaar naar Nederland komen. Door corona werd de ronde van Spanje twee jaar uitgesteld. De start van de wielerronde vindt nu in augustus 2022 plaats in Utrecht. Ook worden Den Bosch en Breda aangedaan.