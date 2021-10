Schevenings vrouwenprotest, POLKA en Box it Out maken kans op emancipatieprijs: ‘Het is een eer’

Eigenaar BINK36 over komst prostitutie: ‘We gaan we door tot Europa met rechtszaken’

Edward de Kroes, eigenaar van het creatieve bedrijventerrein BINK36, spreekt vanavond in de gemeenteraad over het hete hangijzer dat al jaren boven de politiek hangt: de verhuizing van de raamprostitutie van de Doublet- en de Geleenstraat naar de Binckhorst. Alleen de VVD ziet dit plan nog zitten, meldde mediapartner Omroep West donderdag, maar dat betekent niet dat De Kroes gerust is. ‘Nu gaan ze koehandel spelen.’

Al jaren is er gesteggel over de raamprostitutie in de stad. Het plan is om de sekswerkers te verplaatsen naar de zogenoemde Sporendriehoek, waar bij het Schenkviaduct een nieuw erotisch centrum wordt gerealiseerd. De ingang tot dat centrum zal over het terrein van BINK36 gaan. ‘Dat ga ik van ze lang-zal-ze-leven niet toezeggen. Dan krijg ik die tippelaars, drugsdealers en pooiers over mijn terrein. Stagiaires die werken op de BINK36 moeten over dat parkeerterrein. Geen ouder gaat dat ooit goedvinden’, aldus Edward de Kroes.

Buurtbewoners van de Geleenstraat en de Doubletstraat klagen al jaren over de overlast die de twee straten veroorzaken. ‘Ze willen nu een probleem verplaatsen en denken dat er op een andere locatie geen problemen zijn. Die problemen zijn er gewoon’, aldus De Kroes. Toen de plannen gemaakt werden, in 2015, was het volgens De Kroes eventueel een ander verhaal geweest. ‘Nu is de Binckhorst hip and happening. Er zijn sportscholen, er zijn veel meer bedrijven. Dit plan past niet meer in de huidige Binckhorst.’

Koehandel

Een groot deel van de politiek zet vraagtekens bij de verhuizing van de raamprostitutie naar de Sporendriehoek, aldus mediapartner Omroep West. Na drie jaar onderzoek is nog steeds niet duidelijk of de verplaatsing haalbaar is en blijft alleen VVD optimistisch. ‘Alle partijen zijn rationeel: het past niet, laten we geen geld verspillen. Maar ontwikkelaar Heijmans mag de Doublet en de Geleen verbouwen. Heijmans mag daar mooie torens neerzetten’, aldus Kroes. Of de VVD afspraken heeft met de bouwontwikkelaar weet De Kroes niet, maar ‘het is natuurlijk raar dat een partij zo angstvallig vasthoudt aan dit plan’.

Is er dan wel rust, omdat de VVD in de minderheid is? De last van De Kroes valt nog niet van de schouders. ‘Nu gaan ze koehandel spelen’, vreest de Bink36-eigenaar. ‘Als het voor de VVD een hot item wordt, en zij zeggen tegen een andere partij: “wij vinden dit het allerbelangrijkste, en als jullie instemmen dan mogen jullie dit, dit en dit”. Hoe hard gaat de VVD dit spelen? Dat weet je niet.’

Vrees voor bedrijven die sluiten

‘De gemeente Den Haag is voornemens BINK36 te onteigenen om een toegang te creëren naar de sporendriehoek waar ze de prostitutie willen plaatsen. Hierdoor zullen 336 bedrijven met 3000 banen hun deuren sluiten’, zei De Kroes eerder tegen Den Haag FM. Dat zou volgens de ondernemer de wereld op zijn kop zijn. ‘Je mag mij niet onteigenen voor een particuliere investeerder (Heijmans, red.). Dat kan gewoon niet. Dan zou ik de gemeente kunnen bellen om te vragen of zij mijn buren op straat willen zetten, zodat ik mijn appartement kan uitbreiden.’

Daarnaast snapt De Kroes niet dat de VVD, een ondernemerspartij, een creatief bedrijventerrein wil opdoeken. ‘Er zijn drieduizend mensen die in BINK36 werken. Die hebben straks geen huisvesting meer en we hebben al een kantoorruimteprobleem in Den Haag. Dan gaan we heel veel bedrijven verliezen aan andere steden’, uit De Kroes zijn verbazing. ‘Welke econoom je ook spreekt, niemand kan het uitleggen.’ Mocht het écht zover komen, is De Kroes standvastig: ‘we gaan we door tot Europa met rechtszaken’.

Donderdagavond spreekt De Kroes weer in de gemeenteraad over deze kwestie. ‘Ik ga het verloop vertellen van hoe het is gegaan. Ze verkochten het in het begin met “alleen naast je”. Daarna werd het “misschien komt er toch een ingang naast je” en nu, drie later, is er nog maar één ingang, via mijn terrein.’