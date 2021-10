Schevenings vrouwenprotest, POLKA en Box it Out maken kans op emancipatieprijs: ‘Het is een eer’

Geert Tomlow moet zorgen voor terugkeer van 50PLUS in gemeenteraad

Geert Tomlow (66) is door het bestuur van 50PLUS voorgedragen als lijsttrekker in Den Haag. Op 12 december is het aan de leden om de voordracht goed keuren. Wanneer dat gebeurt zal het aan Tomlow zijn om, na een tumultueuze periode bij zijn partij, in maart 2022 te proberen zetels te behalen in de gemeenteraad. Na twee jaar afwezigheid moet de partij daarmee terugkeren in Den Haag. ‘Wat ik met 50PLUS wil is dat we de ervaring van ouderen inzetten om problemen op te lossen’, aldus Tomlow.

Tot 2020 was 50PLUS nog vertegenwoordigd in de gemeenteraad. Bij de verkiezingen van 2018 werd een zetel behaald door lijsttrekker Frans Hoynck van Papendrecht. Bij het vertrek van partijleider Henk Krol vertrok ook het raadslid bij de partij. De fractie heette vervolgens kortstondig Partij voor de Toekomst. Daarna werd Hoynck van Papendrecht een eenmansfractie, tot hij zich aansloot bij Hart voor Den Haag/ Groep de Mos.

Tomlow maakte dat proces van dichtbij mee. Bij de verkiezingen van 2018 was hij de nummer twee op de lijst en hij werd fractievertegenwoordiger. ‘Los van de persoonlijke noot, ik was als fractievertegenwoordiger net lekker bezig, was het heel vervelend allemaal.’ Tomlow spreekt van ‘partijverraad’ doordat Hoynck van Papendrecht bij zijn vertrek de zetel meenam. ‘Als je zelf besluit om een partij te verlaten, dan lever je je zetel in. Ik vind dat dat hoort.’ Een terugkeer van Hoynck van Papendrecht bij 50PLUS zit er niet in verzekert Tomlow. ‘De geloofwaardigheid is weg. Zeker als je vier partijen verslijt.’

Kamerlid brak met partij

Daarnaast was er ook nog het landelijke gedoe wat er kort na de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 toe leidde dat Liane den Haan opstapte om als zelfstandig Kamerlid door te gaan. Daardoor kent de partij nu geen vertegenwoordiging in de Kamer.

‘Het is traumatisch. Dat is voor veel 50PLUS’ers zo geweest’, zegt Tomlow over die gebeurtenissen. ‘Het schip was niet meer te sturen. Dat is pas afgelopen toen Liane uit de partij stapte.’ Er was ‘veel spanning en stress’. Nu zegt hij juist ‘een goede vibe’ bij de leden van zijn partij te voelen voor de komende gemeenteraadsverkiezingen.

Terugkeer in gemeenteraad

In onze stad hoopt de partij na 17 maart weer een plek in de raad te hebben. ‘In Den Haag hebben we de meeste leden’, zegt Tomlow over de keuze om hier weer mee te doen aan de verkiezingen. Mede daarom is hij resoluut in het beantwoorden van de vraag of een zetel haalbaar is. ‘Ja. Het blijft bij 50PLUS heel simpel: We zijn de enige partij die structureel aandacht besteedt aan de problemen van ouderen.’

De doelgroep van de ouderenpartij kan wel wat extra aandacht gebruiken stelt Tomlow. ‘Bij ieder rapport dat ik krijg scan ik op het woord ouderen. Het komt er bijna niet in voor en het is wel een andere doelgroep dan wat het gemiddelde is in de stad.’ Hij haalt daarbij een voorbeeld aan van een vrouw die door de hoge parkeerkosten niet bij haar zorgverlener kan komen. Daarnaast pleit hij ervoor dat er een speciaal loket komt om ouderen te helpen hun weg te vinden binnen de gemeente. ‘Het liefst zie ik een servicepunt voor ouderen.’

‘Gooi de stad op slot’

Er is voor de oudere Hagenezen en Hagenaars ook een rol weggelegd waar het gaat om huisvesting. Er zouden meer mogelijkheden moeten komen om door te stromen naar andere huizen. Op die manier ontstaat er volgens Tomlow voor een nieuwe generatie ruimte om in de vrijgekomen woningen, als gezin, terecht te komen.

Waar het gaat om de bevolkingsgroei wil hij de stad het liefst ‘op slot gooien’. Tomlow pleit voor een puntensysteem waarbij mensen die in de stad werken als bijvoorbeeld agent of docent hier mogen komen wonen. ‘Graag zelfs.’ Maar er is niet voor iedereen plek binnen de stadsgrenzen. ‘Buitenlandse studenten bijvoorbeeld, dat doen we niet meer. Als we daar niet voor kiezen dan gaat het mis denk ik’, zegt Tomlow. ‘Dat klinkt hard, maar dat is nodig.’

Op 12 december moet duidelijk worden of de leden van 50PLUS de voordracht van Tomlow als lijsttrekker goedkeuren. De gemeenteraadsverkiezingen zijn op 17 maart 2022.

