Ruud Brood, Giovanni Franken, Ben van Dam en Sem Steijn bij Studio ADO

Trainer Ruud Brood, assistent-trainer Giovanni Franken, analist Ben van Dam en middenvelder Sem Steijn zijn donderdag te gast in studio ADO. Het tv-programma van Haaglanden Voetbal is donderdagavond om 18.00 uur te zien op het tv-kanaal van Den Haag FM.

Met Brood kijken we terg op het duel tegen FC Den Bosch , maar ook vooruit op de ontmoeting met Helmond Sport. Ook analist en oud-speler Van Dam bespreekt de twee wedstrijden.

Franken is sinds dit seizoen assistent-trainer bij het eerste team van ADO en is te gast. En we spreken een van de talenten van ADO, Sem Steijn.

Studio ADO is elke donderdagavond om 18.00 uur te zien op het tv-kanaal van Den Haag FM en wordt daarna herhaald.