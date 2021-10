Eigenaar BINK36 over komst prostitutie: ‘We gaan we door tot Europa met rechtszaken’

Schevenings vrouwenprotest, POLKA en Box it Out maken kans op emancipatieprijs: ‘Het is een eer’

Scheveninger Roos Padmos, het centrum voor Poolse vrouwen POLKA en boksstudio Box it Out zijn genomineerd voor de Kartiniprijs 2021. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een inspirerend, succesvol en/ of vernieuwend initiatief in de stad dat een bijdrage levert aan de emancipatie van vrouwen in Den Haag. Wij spraken de drie trotse genomineerden.

Vrouwenprotest Scheveningen – Roos Padmos

Roos Padmos zette zich het afgelopen jaar in voor de veiligheid van vrouwen op Scheveningen. ‘Dat mensen vonden dat mijn ideeën om het voor vrouwen en meiden veiliger te maken op Scheveningen goed vallen, dat is wel een eer’, reageert Padmos. ‘Het is leuk en tof dat gezien wordt wat ik, en vele anderen, heb gedaan voor Scheveningen.’ Zij organiseerde, mede, een demonstratie tegen vrouwenintimidatie in de badplaats, sprak in in de gemeenteraad en kreeg landelijke bekendheid voor het probleem.

Volgens de Scheveningse is het bij het stadsbestuur beter duidelijk is geworden wat de problematiek op Scheveningen is . ‘Alle maatregelen die genomen zijn hebben natuurlijk bijgedragen aan het veiliger maken van het klimaat voor vrouwen en meiden.’ Daarmee doelt ze op het actieplan van het stadsbestuur om de overlast op Scheveningen aan te pakken.

Hoewel de zomer dit jaar, mede door het mindere weer, rustiger is verlopen hoopt Padmos wel dat het stadsbestuur oog blijft houden voor de problemen in de badplaats. ‘Zorg dat het plan voor volgend jaar weer staat, want als we wel een mooie zomer krijgen, dan moet je zorgen dat je er klaar voor bent. Het moet niet zo zijn dat ze denken dat deze zomer relatief goed is gegaan en dat het wel los zal lopen.’

Samen naar huis fietsen

Tegelijkertijd zijn er nog wensen om specifiek de veiligheid voor vrouwen te vergroten. Zo zou ze graag zien dat er een app komt waarmee vrouwen, wanneer ze zich in de avond onveilig voelen, een oproep kunnen doen voor een vrijwilliger die met ze mee naar huis rijdt. ‘Dat draagt echt bij aan de eigen beslissing van vrouwen over of ze zich echt veilig voelen. Zo’n project zou ik heel graag tot stand brengen. Ik denk dat dat nog mist’, legt Padmos uit. De geldprijs zou daarvoor goed van pas komen, aldus Padmos.

Stichting POLKA – Centrum voor Poolse Vrouwen

Het centrum voor Poolse vrouwen, POLKA, in stadsdeel Segbroek zet zich in voor emancipatie en integratie van Poolse vrouwen. Daarvoor organiseert ze bijeenkomsten, themalezingen en trainingen over onder meer werk en solliciteren.

‘We vinden het superleuk en zijn vereerd dat wij voor zo’n belangrijke prijs genomineerd zijn. Dat is een erkenning van het harde werk van ons allemaal in de afgelopen drie jaar’, zegt Anna Kowalska van POLKA.

Volgens Kowalska is het belangrijk dat Poolse vrouwen (en mannen) een plek hebben om samen te komen. ‘Om een netwerk op te bouwen en steun te geven aan elkaar. Het helpt ze uit hun sociale isolement.’ Want het is niet makkelijk om – alleen – in een nieuw land te gaan wonen. ‘Je laat alles achter: vrienden, familie, zakelijke contacten. En ze spreken de taal niet, soms ook geen Engels, dus hebben geen toegang tot informatie.’’

Voor volgend jaar staan er al weer allemaal nieuwe projecten op de planning. Zoals trainingen en workshops over zelfontplooiing en ondernemen. ‘We stimuleren vrouwen om economische onafhankelijk te worden.’ Ook organiseert POLKA activiteiten in de buurt, het Regentessekwartier. In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen organiseren ze een debat zodat politici ‘niet over ons praten, maar met ons’. En zodat de Poolse gemeenschap bewust wordt van hun stemrecht. ‘We willen dat ze er ook gebruik van maken.’

Box it Out – Marianna Sanna-Wezer

De derde genomineerde is Box it Out, een boksstudio en ontmoetingsplaats voor vrouwen waar ze in een vrouwvriendelijke omgeving kunnen sporten en werken aan hun zelfvertrouwen. Oprichter Marianna Sanna-Wezer moedigt al meer dan vijf jaar vrouwen aan om te gaan boksen.

Marianna Sanna-Wezer is ‘absoluut’ blij met de nominatie. ‘Het is een erkenning van mijn passie, boksen is mijn grootste passie. Het is goed voor je fysieke gesteldheid en biedt geestelijke voordelen en dat wilde ik delen met andere vrouwen. Deze nominatie onderschrijft dat je het ergens voor doet.’

Het samen boksen zorgt volgens de oprichter onder meer voor meer zelfvertrouwen bij de deelnemers en ‘ze leren grenzen te stellen’. Ook is er een sociaal component doordat de vrouwen samen trainen. ‘Het verlaagt de stress door samen te sporten.’ Sanna Wezer is blij dat ze wat kan betekenen voor de vrouwen. ‘Het is er om ze te stimuleren iets nieuws te doen en te genieten van de voordelen van het boksen.’

Inmiddels biedt ze al vijf jaar bokslessen aan aan de vrouwen en er staat meer op de rol, zo wil ze ook lessen mogelijk maken voor mensen met de ziekte van Parkinson. ‘Het is wetenschappelijk bewezen dat dat goed voor ze is.’ Wat ze met het prijzengeld gaat doen, daar wil ze nog niet over speculeren. ‘Pas als mijn naam op 30 oktober wordt geroepen weet ik dat ik écht heb gewonnen.’

Prijsuitreiking

Vanwege de coronamaatregelen ging de prijsuitreiking in maart niet door. De prijs wordt op zaterdag 30 oktober uitgereikt door wethouder Ajren Kapteijns (GroenLinks). De winnaar krijgt een bedrag van 2.500 euro. Vorig jaar ging de Kartiniprijs naar Mijn Buuf , een atelier waar migrantenvrouwen samen met Nederlandse vrouwen producten van hergebruikt materiaal maken.

De Kartiniprijs bestaat sinds 2007 en is vernoemd naar Javaanse Raden Adjeng Kartini (1879-1904), die zich van jongs af aan verzette tegen de traditionele normen en waarden ten opzichte van meisjes die zij als onderdrukkend ervaart.