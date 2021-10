Wie winnen de Haagse Popprijzen? Luister naar Haags Bakkie op Den Haag FM

Negen dagen lang concerten en workshops, met de nieuwste acts op verschillende locaties in het centrum. Dat is de Haagse Popweek, die vanaf zaterdag begint. Tijdens de Popweek, georganiseerd door Popradar Den Haag, worden ook de jaarlijkse Haagse Popprijzen uitgereikt. Maar wie winnen deze felbegeerde prijzen? Dat hoor je komende week in Haags Bakkie op Den Haag FM.

Het radioprogramma Haags Bakkie op Den Haag FM is onder andere genomineerd voor de Haagse Popprijzen. Het programma met presentator Nicolette Krul dingt mee naar een prijs in de categorie ‘beste initiatief’.

Andere initiatieven die in de race zijn: De StreamMachine, De Zolderkamer (PIP), PAARD, Future Intel, De Samenscholing, Orisun Studio en Rewire. Op woensdag 20 oktober rond 11.30 uur wordt de winnaar in Haags Bakkie bekendgemaakt.

In drie andere categorieën vallen er ook prijzen te winnen: de Music Support Awards, ‘beste release’ en ‘beste videoclip’. De beste videoclip weten we op maandag 18 oktober rond 11.30 uur en de beste release krijgen we te horen op vrijdag 22 oktober rond dezelfde tijd. Pijke de Grood van Popradar maakt de winnaars bekend.

Op de Haagse Popdag op zaterdag 16 oktober wordt tijdens het Club 3Voor12 DH Festival de Haagse Popprijs en de Popradar Music Support uitgereikt. Op deze dag is er verder een popmarkt, zijn er demopanels en gesprekken met professionals in het Paardcafé en de foyer.

Vorig jaar won Juulz de Music Support Award, Meet The Urban Pro’s ontving de prijs voor ‘beste initiatief’ en Goldband nam de Haagse Popprijs mee naar huis. De winnaars worden bekendgemaakt tijdens de Haagse Popdag in PAARD.

Alle data op een rij:

Vrijdag 15 oktober om 11.30 uur in Haags Bakkie: Pijke de Grood van Popradar legt uit over de Haagse Popprijs, de Haagse Popdag en de Music Support Awards

Zaterdag 16 oktober in Paardcafé: Music Support Awards en Haagse Popprijs

Maandag 18 oktober om 11.30 uur in Haags Bakkie: beste videoclip.

Woensdag 20 oktober om 11.30 uur in Haags Bakkie: beste initiatief.

Vrijdag 22 oktober om 11.30 uur in Haags Bakkie: beste release.

