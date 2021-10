Beiaardier speelt Haagse songs vanuit Grote Kerk’: Haagse Popweek van start

De Haagse Popweek is vrijdagmiddag afgetrapt vanuit de Grote Kerk in het centrum. Een beiaardier speelde daar op het carillon in de toren verschillende nummers van de vele bandjes die onze stad rijk is, zoals Goldband, Silver Lake en The Klittens.

Thijs van de Poll, van de organisatie Popradar Den Haag, omschrijft de Haagse Popweek als ‘een week vol livemuziek in de stad’. ‘Zo’n week is belangrijk zodat muzikanten – amateurs en professionals – elkaar kunnen ontmoeten.’ Speciaal om de Haagse Popweek feestelijk van start te laten gaan, beklommen Thijs en meerdere muzikanten vrijdagmiddag de toren, om hun werk op het carrillon te horen. ‘Voor muzikanten is dat heel tof. Dat je iets wat jij hebt geschreven op een andere manier hoort’, vertelt hij.

Marleen van Silver Lake is het daarmee eens. ‘Het zweeft echt over de stad’, omschrijft zij het geluid. ‘Ik vind het bijzonder. Supercool om te zien hoe hij (de beiaardier, red.) het over de stad heen laat klinken.’ Haar vriend en medebandlid Jesse is het daarmee eens. ‘De klokken zitten rondom de kerk. Van alle kanten hoor je de verschillende tonen. Daardoor krijg je een heel ruimtelijk geluid. Dat is best heel bijzonder.’

Haagse Popprijzen

Naast de Haagse Popweek, die van 16 oktober negen dagen lang plaatsvindt, worden ook de jaarlijkse Haagse Popprijzen uitgereikt. Maar wie winnen deze felbegeerde prijzen? Dat hoor je komende week in Haags Bakkie op Den Haag FM. Het programma Haags Bakkie is daarnaast één van de genomineerden, in de categorie Beste Initiatief.