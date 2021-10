Wethouders Martijn Balster (PvdA) en Arjen Kapteijns (GroenLinks) in Spuigasten over ‘doorbraakplan’

D66’er Fonda Sahla stopt als raadslid, vertrekt naar Tweede Kamer

Raadslid Fonda Sahla vertrekt tijdelijk naar de Tweede Kamer. Dat doet ze om Rens Raemakers, die met ziekteverlof gaat, te vervangen. Om zich te focussen op haar functie als Kamerlid legt ze haar werk als raadslid voor deze raadsperiode neer.

‘Als raadslid heb ik het verschil kunnen maken voor mensen in Den Haag’, zegt Sahla. ‘Als Kamerlid ga ik me nu voor veel meer mensen inzetten. Het is tijdelijk, maar hoe dan ook een enorme eer.’

Sahla neemt tijdens de raad van 4 november afscheid als raadslid. Ze wordt in de raad opgevolgd door Anno Fekkes, oud-hoofddocent aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (KABK) en huidig fractievertegenwoordiger van D66.

Aangezien Sahla tot februari Raemakers vervangt blijft ze wel kandidaat voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022.