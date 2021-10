Netflix legt honderden legerhelmen in de Hofvijver

De afgelopen dagen dreven er honderden legerhelmen in de Hofvijver, om de 9764 soldaten te eren die in 1944 hielpen bij de bevrijding van Zuid-Nederland.

De installatie, met de naam Light to Remember, was een initiatief van Netflix. Vrijdag komt de oorlogsfilm Slag om de Schelde op het streamingsplatform. Die film gaat over de bevrijding van het zuiden van ons land.