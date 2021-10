Pop, rock, hardstyle en smartlap: zanger Elias van Hees bundelt Haagse muziek in één afspeellijst

Goldband, Harrie Jekkers, Pat Smith, DI-RECT, Quido van de Graaf, zomaar vijf artiesten die voorkomen in de nieuwe playlist op Spotify: Haagse Hits. Zanger Elias van Hees is de samensteller van deze lijst, die er volgens hem nodig moest komen. ‘Er bestond geen Haagse hitlijst.’

Wie de Haagse hitlijst op Spotify opent, ziet al snel dat het een ratjetoe is van Haags talent en meerdere genres. Nederlandstalig, rock, pop, hardstyle: wie de lijst opzet bevindt zich al snel in een reis langs alle muziekstijlen die de stad rijk is. ‘Dat vind ik juist leuk!’, aldus Van Hees. Hij zag dat er wel Haagse afspeellijsten waren, maar die waren wat hem betreft iets te alternatief. ‘Of nou ja, die waren niet mainstream. Er bestond geen Haagse hitlijst’, legt de zanger uit. ‘Het is leuk om dat meer te promoten en makkelijk vindbaar te maken.’

Op moment van schrijven volgen vijftig mensen de afspeellijst. Als jij een hit mist, mag je Elias gerust mailen op haagsehits@gmail.com. Ook als jij je eigen muziek graag de lijst ziet verschijnen. ‘Er is dan niet echt een ballotage. Iedereen die er in wil, kan er in. Als het maar op Spotify te vinden is en van Haagse bodem is.’

Golden Earring versus Kraaien

De geestelijk vader van de Haagse hitlijst moet heel even nadenken als hem om zijn favoriete plaat gevraagd wordt. Na lang nadenken noemt hij When the Lady Smiles van Golden Earring. ‘Of 1 Team van The Outsiders en De Kraaien. Dat zijn wel twee uitersten, maar dat is ook het leuke van deze lijst. Het kan allemaal.’