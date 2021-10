Wethouders Martijn Balster (PvdA) en Arjen Kapteijns (GroenLinks) in Spuigasten over ‘doorbraakplan’

The Hague Royals verliest in eigen Zuiderpark van Den Helder Suns

The Hague Royals behaalde de eerste winstpartij veertien dagen geleden tegen uitgerekend de tegenstander van woensdagavond Den Helder Suns. De ploeg uit Den Helder profiteerde optimaal van een slechte start aan Haagse zijde door de hele wedstrijd aan de leiding te gaan: 79-89

De ‘grote’ kleine man (1.75 meter) Nino Gorissen opende de avond met een lekker jump shotje en daarmee hadden de geel-groene gewaarschuwd moeten zijn. De mannen uit Den Helder, onder leiding van de altijd fanatiek coachende Peter van Noord, kwamen meer dan ‘ready’ in het Zuiderpark aan en waren zichtbaar uit op revanche van de verliespartij twee weken daarvoor.

Het was dan ook aan Bryce Smith te danken dat The Hague Royals in het spoor kon blijven van Den Helder. Als de dekselse pointguard uit Den Helder Gorissen twee driepunters door het netje van Den Haag knalt is het eerste serieuze gat geslagen: 11-22. Casey Lopes doet dan nog wel wat terug en vuurt ook een bommetje af maar kan niet voorkomen dat het eerste kwart wordt afgesloten met een achterstand waar de Hagenaren de hele wedstrijd last van bleven houden: 16-28.

Wonden likken

In het tweede kwart sluipen The Hague Royals toch weer wat dichterbij door vooral schietend Den Helder pijn te doen. Eerst is het dezelfde Lopes die tot twee keer toe raak schiet. Als dan even later Smith voor de Hagenaren ook van achter de driepuntlijn de basket van Den Helder teistert is het gaatje opeens nog ‘maar’ vijf: 27-32.

Aan de hand van Nino Gorissen loopt Den Helder dan weer té simpel weg door de slordigheden aan Haagse kant. Jens Tevelde en Tom Ackermans schieten dan nog drietjes raak maar Den Helder weet van geen wijken zodat het tweede kwart gelijk eindigt 24-24 en The Hague Royals in de rust hun wonden kunnen likken met een achterstand van 40-52.

Aanstekelijk

Het derde kwart is niet veel anders en kunnen de Hagenaren niet aanhaken en lopen de Den Helder Suns twee punten weg bij The Hague Royals: 59-73. Dan brengt coach Samson de IJslandse cultheld Snorri Vignisson, met zijn energie en pure wilskracht lijkt dit de man die Den Helder deze avond nog wel eens zou kunnen verassen. De IJslander weet direct het netje te vinden en trekt brutaal wat rebounds uit het luchtruim.

Het lijkt aanstekelijk te werken want collega Smith en Ackermans doen dit goede voorbeeld volgen en als laatstgenoemde ook nog raak dunkt en zijn lay up afrondt is het gat opeens nog maar drie: 74-77. Ben Kovac schiet dan voor Den Helder een drietje binnen maar die wordt direct beantwoord door Lopes die hetzelfde doet. Captain Kumelis mag met nog een minuut te spelen twee vrije worpen nemen die hij allebei benut: 79-80.

Tegen Heroes Den Bosch uit ander vaatje tappen

Helaas voor de Hagenaren is het dan Nino Gorissen die Den Helder wederom lucht en daarmee de winst verschaft door vijf punten op rij aan te tekenen en de wedstrijd definitief over de streep trekt voor Den Helder Suns.

‘Een slechte generale belooft een goede première’, zo luidt het gezegde, maar The Hague Royals moet vrijdag tegen Heroes Den Bosch absoluut uit een ander vaatje tappen als zij niet uit de Maaspoort willen worden geveegd. De ploeg uit Den Bosch deed in Lissabon goede zaken waar S.L. Benfica voor de FIBA Europe Cup werd verslagen in eigen huis.