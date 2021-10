Volkskrant-journalist Ariejan Korteweg en reputatiedeskundige Paul Stamsnijder in Haagse Invloeden

Zaterdag een nieuwe Haagse Invloeden! Het wekelijkse radioprogramma over lobby, communicatie, journalistiek, beleid en politiek op Den Haag FM. Deze week schuiven aan Volkskrant-journalist Ariejan Korteweg en reputatiedeskundige Paul Stamsnijder.

Als journalist zit Ariejan bovenop het Haagse nieuws over bijvoorbeeld politiek en lobby en schrijft hij er veel over. Vorige week werd dankzij hem bijvoorbeeld bekend dat het lobbyverbod voor bewindspersonen vorig jaar per abuis is ingetrokken. In 2016 schreef hij samen met Eline Huisman het boek ‘Lobbyland: de geheime krachten in Den Haag.’ Nu is hij bezig met een nieuwe druk o.a. vanwege de actualiteit. Met hem spreek ik over de lobbywereld in politiek Den Haag, wat zijn de trends, komt er ooit nog meer transparantie en hoe gaat het kabinet antwoord geven op de grote maatschappelijke kritiek en de roep om regulering?

Met Paul Stamsnijder, van de Reputatiegroep, spreek ik over zijn reactie op een opiniestuk van Pieter Omtzigt eerder in Trouw. Stamsnijder vindt dat Omtzigt daarin een karikatuur maakt van de communicatie binnen de overheid door te spreken over een leger van voorlichters en zich baseert op een, volgens Stamsnijder, vooroordeel dat communicatie in Den Haag vooral bezig is met het verpakken van beleid, spinning en framing. Hoe kunnen we wél het debat voeren over de kwaliteit van overheidscommunicatie?