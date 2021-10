The Hague Royals verliest in eigen Zuiderpark van Den Helder Suns

Wethouders Martijn Balster (PvdA) en Arjen Kapteijns (GroenLinks) in Spuigasten over ‘doorbraakplan’

In het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM zijn de wethouders Martijn Balster (PvdA) en Arjen Kapteijns (GroenLinks) te gast over het doorbraakplan.

Den Haag gaat de komende tijd zorgen voor vierhonderd extra woningen voor statushouders en zorgdoelgroepen, zoals ex-daklozen, mensen met een psychiatrische achtergrond of tienermoeders. Het gaat onder meer om tijdelijke woningen op braakliggende terreinen of woonplekken in gemeentelijke panden die leegstaan. Het ‘Doorbraakplan’ moet ervoor zorgen dat mensen die acuut een woning nodig hebben worden geholpen, zonder dat dit leidt tot langere wachtlijsten voor ‘gewone’ woningzoekenden. De wethouders Martijn Balster (PvdA) en Arjen Kapteijns (GroenLinks) geven in Spuigasten uitleg over de plannen.

Spuigasten is een wekelijks actueel politiek radioprogramma van Den Haag FM. Elke zaterdag van 11.00 tot 12.00 uur ontvangt Ivar Lingen zijn gasten in de studio vanuit de centrale bibliotheek aan het Spui. Volg het live op de radio via Den Haag FM (92.0 FM), op tv via Den Haag TV (Ziggo-kanaal 40) of via de Den Haag FM-app.