Ode aan de Haagse straten: Reinkenstraat heeft nu een eigen bier

Na de Oude Molstraat en de Dunne Bierkade heeft nu ook de Reinkenstraat een eigen biertje: de Ruby Ale. Ondernemers bedachten samen met bierbrouwerij Haagsche Broeder het typische Reinkenstraat-biertje.

De Ruby Ale is het derde biertje in de serie ‘Ode aan de Haagse straten’. Het idee is ontstaan in de lockdown, vertelt brouwer Kees Verbogt in Haags Bakkie. ‘Toen hebben we met Huppeldepup en Lokaak Duinoord een kluizenaarsbier gemaakt om de tijd een beetje door te komen. En dat beviel wel om met ondernemers samen bier te maken.’

Zodra Alexander de biertjes uit de andere twee straten zag werd hij meteen enthousiast. ‘Ik heb een rondje door de straat gelopen. We zijn best nauw betrokken en komen bij elkaar over de vloer. In een kwartier was het geregeld. Gaan met die banaan!’

Dus gingen de ondernemers op bezoek bij de kloosterbrouwerij in de Oude Molstraat. ‘We zijn daar gaan proeven. Het soort bier hebben we met z’n allen besloten’, vertelt Alexander Roep van Lokaal Duinoord.

Ruby Ale

Daar kwam de Ruby Ale uit, een amberrood bier. Het is fruitig, denk aan passievrucht, geelfruit, perzik en meloen, er zit aardig wat hop in en is een beetje kruidig. In de Reinkenstraat zitten verschillende ondernemers, met lunchtentjes en koffiebarretjes. ‘Dus je moet niet meteen met een donker bier van acht of tien procent komen. Dat is te heftig. Daar kijk je ook een beetje naar.’ Dit biertje is ideaal voor bij stoofvlees, maar kan ook prima bij een toetje, aldus Alexander en Kees. Het bier is overal in de Reinkenstraat te krijgen.

Wat de volgende bierstraat wordt is nog niet bekend, zegt Kees. ‘Dus als mensen het superleuk vinden mogen ze zich aanmelden via onze website ‘, zegt hij enthousiast.

De foto die is gebruikt voor het etiket van de Ruby Ale, de Reinkenstraat vanaf de Laan van Meerdervoort.