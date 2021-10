Scheveningen, Laak en Escamp hebben geen AED, Hart voor Den Haag luidt de noodklok

Nog niet alle wijken beschikken over een defibrillator. Dat constateert Hart voor Den Haag. Daarom dat de partij op zaterdag, de internationale Dag van de Reanimatie, oproept om meer AED’s in de stad te plaatsen. ‘Benut supermarkten, apotheken en taxi’s.’

Een AED (automatische externe defibrillator) is een draagbaar apparaat dat het hartritme kan herstellen als iemand een hartaanval krijgt. Iedereen mag een AED gebruiken, het apparaat geeft zelf de instructies. ‘De Hartstichting stelt dat er altijd binnen vijfhonderd meter een AED te vinden moet zijn. Dat is in Den Haag bij lange na niet het geval maar daar moeten we zo snel mogelijk wel naartoe’, zeggen raadsleden Richard de Mos en Ralf Sluijs. De overlevingskans na een hartaanval is het grootst is als de reanimatie binnen 6 minuten start en in diezelfde tijd een AED wordt ingezet. ‘Om op tijd geholpen te kunnen worden, moet iedereen dus wel zo’n apparaat in de buurt hebben.’

Dat dat in veel wijken nog niet het geval is, bewijst de website van de Hartstichting. Die laat door middel van een kaart zien dat er nog veel gebieden rood gekleurd zijn, wat staat voor de afwezigheid van een defibrillator. Vooral in de stadsdelen Laak, Escamp en Scheveningen is er een flink gebrek aan AED’s. Dat die er niet hangen, is niet per se de schuld van de gemeente, legt een woordvoerder van de Hartstichting aan Den Haag FM uit. ‘Het plaatsen van een AED is een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. In principe is het een inspanning van meerdere partijen: zoals een bedrijf, een wijk of de gemeente. Het mooiste is als je dat samen doet’, aldus de woordvoerder. De afwezigheid van AED’s in de stadsdelen Laak, Escamp en Scheveningen kan volgens de woordvoerder liggen aan onwetendheid. ‘Is er in die buurten het besef dat er niets binnen zes minuten binnen handbereik hangt?’, vraagt zij zich hardop af.

De rode cirkels laten zien waar er géén AED binnen zes minuten lopen te vinden is.

Supermarkt, apotheek en taxi

Hart voor Den Haag wil dat het stadsbestuur actiever en creatiever meedenkt over mogelijke locaties voor een AED. ‘Denk aan openbare plekken als supermarkten, apotheken maar wat ons betreft worden ook alle taxi’s er standaard mee uitgerust. Die rijden dag en nacht door de hele stad en zijn dus altijd wel ergens in de buurt’, aldus De Mos.

Hart voor Den Haag wil daarnaast ook dat bewoners actiever geholpen worden bij het aanschaffen van een buurt-AED. Zij kunnen zelf actie op ondernemen en er via de Hartstichting een crowdfunding voor starten. De kosten: tussen de duizend en tweeduizend euro. ‘Dat soort initiatieven moeten we volop omarmen en stimuleren door buurten actief te wijzen op de buurt-AED. Ook kan de gemeente helpen door het te faciliteren en een duit in het zakje te doen met een eerste bijdrage om de inzameling een vliegende start te geven. Den Haag moet zo snel mogelijk voorzien zijn van voldoende AED’s. Het redden van levens mag nooit belet worden door een verkeerde kruideniersmentaliteit’, besluit de partij.