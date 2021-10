Zaterdag Live over taalachterstanden

In de uitzending van Zaterdag Live van zaterdag 9 oktober 2021 richt RTV Discus zich in het stamtafelgesprek op het thema van de Taalnota. De uitzending is van 18.00 tot 20.00 uur te zien op het tv-kanaal van Den Haag FM.

Het kunnen lezen, schrijven en spreken van de Nederlandse taal is de sleutel tot participatie en begrip. Vaak blijkt er binnen Den Haag nog altijd een achterstand te bestaan. Dit komt zowel in de groep mensen met een migrantenachtergrond als bij de Nederlandse Hagenaar voor.

84.000 Hagenaars zijn laaggeletterd en moeten andere manieren vinden om zich te onderhouden in een bestaan zonder lezen en schrijven. Deze groep mensen heeft moeite om zelfstandig en actief mee te doen in de samenleving en komt eerder in het nadeel bij economische verslechtering. Laaggeletterdheid kan dus leiden tot sociaaleconomische problemen en is dus nog altijd een doorn in het oog van onze samenleving.

Om hier verandering aan te brengen is de gemeente met de Taalnota gekomen. Hoe wordt het probleem aangepakt en wat zijn de bottlenecks bij het probleem dat speelt in Den Haag? Hoe bereik je laaggeletterde mensen immers? Hoe kan de inzet het beste worden uitgespeeld om de kansen van deze mensen te vergroten en waar moet de inzet komen en waarom?

Gasten aan tafel zijn: Dick Verhagen (Taalambassadeur) Liesbeth van den Berg (ROC Mondriaan), Mariska Wubben (Directeur P. Oosterleeschool) en een raadslid van Islam Democraten.