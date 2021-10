Marcel Verreck: ‘Prostitutie in Sporendriehoek, een naam waar de erotiek letterlijk van afdruipt’

Arrestatieteam valt woning Heesterstraat binnen, een persoon aangehouden

In de Heesterstraat is zondag een persoon aangehouden door het arrestatieteam. De verdachte zou een vuurwapen bij zich hebben, meldt nieuwssite Regio15.

De politie had een melding gekregen over een persoon met een vuurwapen. Daarop werd het arrestatieteam naar de Heesterbuurt gestuurd. De straat was tijdens de actie enige tijd afgesloten.

Foto: Regio15