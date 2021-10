Filmregisseur Paul Verhoeven te gast bij theatershow René Mioch in Pathé Scheveningen

Al meer dan 35 jaar reist de Haagse filmjournalist René Mioch de wereld over om de sterren van het witte doek te ontmoeten, te ondervragen of te volgen. In zijn nieuwe theaterprogramma spreekt Mioch over zijn belevenissen in de nationale- en internationale entertainmentindustrie. Daarnaast ontvangt hij speciale gasten tijdens deze avonden, waaronder Paul Verhoeven, die hij 23 oktober ontvangt in Pathé Scheveningen.

De show is niet alleen in de theaters te zien, maar ook in meerdere bioscopen. Logisch, want René Mioch is eigenlijk de bioscoop zelve. Dat was echter niet het oorspronkelijke idee. ‘Door corona is er een soort van file van producties in de theaters’, vertelt de filmjournalist. ‘Toen zei de directeur van Pathé: ‘Wij noemen onze bioscopen ook theaters.’ Dus nu de eerste 35 shows doe ik in de bioscoop.’

Mioch heeft nog nooit gedroomd van een eigen podium. ‘Daar heb ik het afgelopen jaar keihard aan gewerkt: om het idee leuk te vinden. Ik heb de Nederlandse mentaliteit van doe-maar-gewoon-dan-doe-je-al-gek-genoeg. Dus om op een podium te staan en over mijzelf te praten wat het belangrijkste obstakel.’ En dat terwijl hij de grote der aarde heeft gesproken. Van Meryl Streep tot Beyoncé.

Een kleine tip van de sluier? ‘Er zitten veel verhalen in om je uit te leggen hoe die wereld in elkaar zit. Hoe is het om beroemd te zijn en waarom kunnen sommige mensen die druk niet aan, die wij grotendeels opleggen? Dat heb ik met heel veel mensen besproken, Robert Redford heeft daar een geweldig antwoord op.’ Als Mioch eenmaal op de praatstoel zit, komen de verhalen vanzelf. De keuzestress voor zijn voorstelling was dus ook sterk aanwezig. ‘Het kan zomaar zijn dat de voorstelling er volgend jaar anders uitziet dan nu.’