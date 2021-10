Politie zoekt naar sporen in Puntpark in Laak na beroving

Gemeenteraad wil permanente winteropvang voor daklozen

De gemeenteraad wil permanente winteropvang voor daklozen. Deze motie van Hart voor Den Haag werd met ruimte meerderheid aangenomen en houdt in dat dakloze mensen van 1 november tot en met 31 maart verzekerd zouden moeten zijn van een onderkomen. Of deze opvang daadwerkelijk gerealiseerd kan worden, is nog onduidelijk. Volgens wethouder Kavita Parbhudayal (VVD) zijn er namelijk te weinig opvangplekken beschikbaar.

Onder de oude regeling van de afgelopen jaren ging op 1 november de zogeheten winterkouderegeling in, wat betekent dat de nachtopvang voor iedereen toegankelijk is wanneer de temperatuur onder het vriespunt zakt. Voor de meeste partijen in de raad was dit niet genoeg. ‘Het is echt een mijlpaal te noemen dat ons voorstel nu is aangenomen’, aldus fractievertegenwoordiger van Hart voor Den Haag Monique van Stuijvenberg.

Het aantal beschikbare opvang vormt nog een belemmering; wethouder Parbhudayal geeft aan dat er te weinig zijn. Volgens Marlies Filbri van belangenorganisatie Straat Consulaat kan daar iets aan gedaan worden. ‘Tien procent van de panden in Den Haag staat leeg. Het zou helpen als het kraakverbod zou worden opgeheven. Over de consequenties hiervan is nog niet alles duidelijk, maar daar gaan we over nadenken.’

Hart voor Den Haag diende tevens een motie in voor het tijdig informeren van omwonenden bij het openen van een maatschappelijke opvang. Ook deze is aangenomen.