Jammen, mixen en losgaan op punk: dit beleef je tijdens de Haagse Popweek

Met muziekevenementen door de hele stad werd de Haagse Popweek zaterdag al groots afgetrapt, maar ook de rest van de week staat Haagse muziek in de schijnwerpers. Naast dat het ruim ten gehore wordt gebracht, kan je er zelf aan deelnemen. Van jazz tot punk en van songwriten tot mixen: dit kunnen muziekliefhebbers en -makers doen tijdens de Haagse Popweek.

Maandag 18 oktober

Workshop – Studioproducties in liveoptredens

Tijdens deze workshop laat drummer Pim Aarden zien hoe hij studioproducties vertaalt naar liveoptredens. Bands kunnen hier mogelijkheden ontdekken om nieuwe geluiden toe te voegen aan hun producties zodat deze op het podium goed tot zijn recht komen.

Workshop – Songwriting

Singer-songwriter MAXINE schrijft liedjes voor onder andere Maan, Roxeanne Hazes en Son Mieux en leert je tijdens de Haagse Popweek alles over het reilen en zeilen van songwriting.

Dinsdag 19 oktober

Jamsessie met Koen Herfst

Bij Popradar kan je genieten van een unieke jamsessie georganiseerd door drummer en producer Koen Herfst. Samen met Haagse muzikanten van de gevestigde orde speelt hij het dak eraf. De toegang is gratis.

Slagwerk Den Haag X Jameszoo X Residentie Orkest

In de grote zaal van het PAARD bundelen Slagwerk Den Haag en Jameszoo hun krachten voor een bijzondere muziekcombinatie van slagwerk en elektronische jazz. Op het podium worden zij ook nog eens bijgestaan door het strijkkwartet van het Residentie Orkest.

Workshop – Slide & Blues Gitaar

Leif de Leeuw werd in 2016 uitgeroepen tot beste blues(rock)gitarist van de Benelux. Tijdens deze workshop voor gitaristen spijkert hij bij op het gebied van techniek en de feel van bluesrock.

Woensdag 20 oktober

Antilounge

Liefhebbers van electromuziek kunnen hun hart ophalen in de kleine zaal van het PAARD. Het Haagse duo van Star-Kid brengt in samenwerking met verschillende dj’s dansbare deuntjes ten gehore.

Donderdag 21 oktober

Haagse Punkweek

Sociaal centrum de Samenscholing organiseert tijdens de Haagse Popweek een speciaal evenement voor punkliefhebbers. Onder andere Hang Youth, bekend van hun anarchistische en humoristische nummers, gaat hier los op hun instrumenten.

Workshop – Mixing

Mixing engineer, producer en singer-songwriter Neenah werkt onder andere samen met rappers Snelle en Fresku. Tijdens een online workshop leert ze je de fijne kneepjes van het mixen.

Vrijdag 22 oktober

Orisun Studio Launch Event

Orisun Studio richt zich op het vieren en stimuleren van opkomend talent. Tijdens deze lancering kunnen gasten genieten van muziek, design en kunst van groeiende artiesten.

Zondag 24 oktober

Rob van Kreeveld

Pianist Rob van Kreeveld sluit de Haagse Popweek af in The Grey Space in the Middle. Van Kreeveld is componist en arrangeur voor onder andere het Metropole Orkest. Hij gaf les aan verschillende conservatoria en is gewaardeerd door veel hedendaagse toonaangevende pianospelers.

Kijk hier voor meer informatie over het programma van de Haagse Popweek.

